Василий Тимофеев: «Низкая процентная ставка по кредиту – это реальная экономия на ежемесячных платежах и сроке кредита»

Россельхозбанк — один из крупнейших банков страны, 100% акций которого принадлежит государству. Сегодня это универсальное кредитное учреждение, предоставляющие все виды банковских услуг. Особое внимание банк уделяет сельхозтоваропроизводители, будь то средний или малый бизнес. Для аграриев в банке действует широкая линейка специализированных продуктов. О том, Сегодня мы побеседуем с директором Якутского регионального филиала АО “Россельхозбанк”, Народным депутатом Василием Васильевичем Тимофеевым.

– Василий Васильевич, какую работу ведет Россельхозбанк для развития бизнеса в Якутии?

— Мы стали первым банком в Якутии, реализующим льготную программу Министерства экономического развития РФ, в рамках которой представители малого и среднего бизнеса могут получить в РСХБ кредит на реализацию инвестиционных проектов в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, строительство, внутренний туризм, транспорт и связь, здравоохранение и АПК. Отмечу, что это программа действует в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме этого, Россельхозбанк продолжает финансировать предприятия агропромышленного комплекса республики с применением механизма льготного кредитования предприятий АПК. В текущем году, так же как и в прошлом, на получение льготного кредита могут претендовать организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, занимающиеся производством, первичной и последующей переработкой и реализацией в сфере растениеводства и животноводства, в том числе предприниматели, масштабы которых классифицируется как малый или микробизнес, если они входят в АККОР РС(Я) – Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов Республики Саха (Якутия). Специалисты банка готовы консультировать по всем возникающим вопросам и разъяснять нюансы программ в офисах Якутского филиала Россельхозбанка. На сегодняшний день наша сеть включает 14 офисов банка во многих крупных районах республики: Вилюйском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Таттинском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Олекминском, Томпонском, Верхневилюйском, Амгинском, Ленском, Горном улусах.

— А какие есть льготы для населения?

— Издревле народ саха с особой радостью и вдохновением встречает наступление лета – замечательной поры расцвета, торжества природы. В наше короткое северное лето нужно многое успеть: кому-то заготовить сено, кому-то стройку или ремонт, кто-то поедет путешествовать. Чтобы эта теплая и активная пора прошла продуктивно, нужно грамотно спланировать свое время и бюджет. И именно поэтому, Россельхозбанк объявил специальную акцию по снижению процентных ставок на потребительские кредиты. По ней установлена единая специальная ставка на потребительские кредиты без обеспечения, причем для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Россельхозбанка ставка еще более привлекательная. Ставки снижены в среднем на 3-4 процентных пункта. Низкая процентная ставка по кредиту – это реальная экономия на ежемесячных платежах и сроке кредита. Клиенты филиала, получающие зарплату на карту Россельхозбанка, также могут оформить кредит максимально быстро по минимальному пакету документов. Для оформления заявки на кредит предоставить паспорт, справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки, заверенную работодателем. Акция продлится до 30 июня.

Так же в РСХБ работает специальная программа кредитования пенсионеров, по которой люди пожилого возраста могут претендовать на получение кредита до 75 лет (на момент возврата суммы кредита).

— Расскажите о дальнейших планах.

— На данный момент, по поручению руководства страны, мы ведем работу направленную на создание условий для успешной реализации инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Россельхозбанк играет ключевую роль в реализации инвестиционных проектов на территории ДФО, что является одним из важнейших факторов успешного социально-экономического развития региона.

— Василий Васильевич, а теперь расскажите, пожалуйста, немного о себе. Читателям наверняка интересно, кто же руководит филиалом крупного федерального банка.

— Отец мой из с. Мыытах Горного улуса, мать из с. Халбаакы Вилюйского улуса. Я окончил Вилюйскую гимназию. Наш дедушка — учитель якутского языка и истории, всегда возил нас с собой на сенокос, заготовку дров, льда и рассказывал нам о традициях и обычаях народа.

— Значит вы не понаслышке знаете о заботах и тяготах сельской жизни?

Да, конечно. С детства, мы с братьями, помогали по дому родителям, бабушке с дедушкой. Все летние каникулы проводили на сенокосе. В 1990-ые года было сложно с деньгами. Родители по полгода не получали зарплату. И только благодаря личному подсобному хозяйству мы не особо нуждались в продуктах питания.

— А чем вы руководствовались при выборе профессии?

— В школе я всегда был прилежным учеником. Хорошо учился, занимал призовые места в олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, истории, английскому языку. Но больше всего мне были по душе точные науки. Поэтому я решил пойти по физико-математическому направлению. А про “банковскую деятельность” я впервые услышал в языковом лагере в Англии, куда, нас – победителей олимпиады по английскому языку отправили по государственной программе обучения детей. Зарубежные дети в 1996-1997 годах уже свободно владели такими понятиями как “ипотека”, “потребительский кредит”, “годовая процентная ставка”. Для меня это было очень интересно и поэтому после окончания школы поступил в финансово-экономический институт по специальности “Банковская деятельность”. Сразу после окончания университета я поступил в “ВТБ банк”, там я проработал 5 лет. Затем еще 8 лет работал в “Росбанке”, где дорос до должности заместителя директора. С 2016 года работаю директором Якутского филиала Россельхозбанка.

— Спасибо за интересную беседу. Желаем Вам успехов в вашей профессиональной деятельности.