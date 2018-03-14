Василий Тимофеев: Банк – кровеносная система экономики

АО «Россельхозбанк» один из крупнейших государственных банков Российской Федерации, созданный в целях развития национальной кредитно-финансовой системы, агропромышленного сектора и сельских территорий РФ. Сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг.

На сегодняшний день Россельхозбанк работает во многих крупных районах республики: Вилюйском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Таттинском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Олекминском, Томпонском, Верхневилюйском, Амгинском, Ленском, Горном улусах. Сформирован высококвалифицированный коллектив, насчитывающий 300 сотрудников.

Сегодня мы беседуем с директором Якутского регионального филиала Россельхозбанк, народным депутатом Якутии Василием Тимофеевым.

— Василий Васильевич, где вы выросли, учились?

— Вырос и учился в Вилюйске. В 1999 году окончил Вилюйскую гимназию. Я был прилежным учеником, часто участвовал в олимпиадах по математике, физике, географии. В те времена профессии финансиста, экономиста, юриста считались очень престижными, поэтому, после школы, я поступил на Финансово-экономический факультет Якутского государственного университета. Конкурс был очень большой. На одно место поступало 20 ребят со всех уголков республики, проходной балл – 38, из 40 возможных. Поступил довольно легко, не зря же окончил школу с серебряной медалью. А то, что был олимпиадником воспитало во мне силу духа и воли.

— Вы женились в студенчестве?

— Нет. Почти сразу после окончания учебы я поступил работать в ВТБ банк и в тот период познакомился с моей супругой Марией. Сейчас у нас сын и дочь.

— А почему вы выбрали профессию банкира?

— В основном работа банкира заключается в общении с людьми, изучении рынка, экономики. Это очень интересно. Благодаря своей профессии я объездил всю территорию республики, не был пока еще только в Аллаиховском районе.

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— В чем основное предназначение Российского сельскохозяйственого банка?

— Так как агропромышенный комплекс – основа экономики любой страны, одним приоритетных направлений деятельности банка являтеся поддержка сельского хозяйства. В Россельхозбанке разработаны специальные программы кредитования. Например, кредитование сезонных работ, совместно с Министерством сельского хозяйства реализуются программы льготного кредитования для предприятий агропромышленной отрасли.

В то же время, Россельхозбанк сегодня — это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг как для юридических, так и для физических лиц. В этом году Якутскому филиалу Россельхозбанка исполнилось 15 лет. За этот период банк завоевал репутацию надежной и уверенно развивающейся финансово-кредитной организации. В каждом районе присутствия банка по 2-3 средства самообслуживания: банкоматы и информационно-платежные терминалы (ИПТ). Для повышения доступности банковских услуг мы устанавливаем банкоматы не только в районных центрах, но и в наслегах.

Банкоматы и ИПТ Россельхозбанка позволяют принимать платежи наличными для оплаты услуг мобильной и фиксированной связи, организаций ЖКХ, Интернет-провайдеров, кабельного и спутникового телевидения. Кроме того, в них удобно пополнять текущие и карточные счета, погашать задолженность по кредитам, осуществлять переводы с карты на карту и даже открывать вклад. Нашей главной задачей всегда являлось предоставление качественных и удобных банковских продуктов и услуг.

Так же держатели карт Россельхозбанка могут снимать без дополнительных комиссий наличные денежные средства в банкоматах банков-партнеров: Альфа-Банк, Промсязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк. Кроме того, на данный момент, зарплатным клиентам Банка доступен уникальный тарифный план «Зарплатный 5+», который позволяет им снимать наличные без комиссий в банкомате любого банка 5 раз в месяц*.

— Ни для кого не секрет, что в настоящее время практически у каждого есть кредиты. И порой и не один. Как можно избавиться от «закредитованности»?

— Действительно, у большинства из нас есть кредиты. По статистике каждый четвертый россиянин имеет один или несколько кредитов. Одним из путей решения данной проблемы может стать составление семейного бюджета и личное планирование финансов. А если уже сейчас сложно выплачивать кредиты, то я советую воспользоваться программой рефинансирования. Рефинансирование позволит снизить ежемесячные платежи и переплату по кредиту. Очевидным преимуществом является, то, что в Россельхозбанке: отсутствуют комиссии по кредиту, клиент может привлечь созаемщиков и выбрать удобную для него схему погашения кредита – аннуитетную (равными долями в течение всего срока кредита) или дифференцированную (размер ежемесячного платежа уменьшается к концу срока кредита). Кроме того, для участников зарплатного проекта, надежных клиентов и работников бюджетных организаций действуют еще более льготные условия. Процентная ставка по программам рефинансирования ипотеки от 9,05%** годовых, по потребительским — от 11,5 %** годовых.

В этом году стартовала программа ипотечного кредитования под 6% годовых. Участвует ли в ней Россельхозбанк? Какие условия?

— Да, Россельхозбанк как банк со 100% государственным капиталом в данной программе участвует. Программа субсидирования предназначена для семей, у которых в 2018-2022 годах родится второй или третий ребенок. Ставка в размере 6% будет действовать гарантированно в течение 3–5 лет. Льготная ставка будет установлена в первые три года при рождении у заемщика второго ребенка и в первые пять лет при рождении третьего ребенка. Далее будет установлена среднерыночная ставка. К примеру – 9% годовых.

По этой программе можно приобрести недвижимость только на первичном рынке. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья. Для этих целей можно привлекать средства материнского капитала.

— Как мы видим, Россельхозбанку есть, что предложить якутянам, успехов Вам в развитии и процветания!

— Благодарю!

* Услуга предоставляется держателям зарплатных карт тарифного плана «Зарплатный 5+».

** Процентная ставка зависит от суммы и сроков кредита. Указанные минимальные процентные ставки действуют при условии оформления договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования по ипотечным кредитам к ставке суммируется 1%, по потребительским – 3,5%. Заявку на получение кредита могут подать граждане РФ в возрасте от 23 до 65 лет (к моменту погашения кредита), с непрерывным стажем работы от 6 месяцев и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. Максимальная сумма ипотечного кредита – 3 млн рублей, потребительского – 750 тыс. рублей (для зарплатных, бюджетных и «надежных» клиентов АО «Россельхозбанк» эта сумма увеличена до 1,5 млн рублей). Максимальные сроки кредитов: ипотека – 30 лет, потребительские – 5 лет. При подаче заявки на кредит необходим паспорт, справки 2 НДФЛ и копия трудовой книжки, заверенная работодателем.

Ознакомиться с подробной информацией об условиях акции можно по телефону: 8-800-100-0-100 или в любом офисе АО «Россельхозбанк» по всей республике.