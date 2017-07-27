Василий Стрекаловский — чемпион Сурдлимпийских игр! Его уже поздравил Егор Борисов

Борец вольного стиля Василий Стрекаловский завоевал звание чемпиона Сурдлимпийских игр, проходящих в Турции. В финале он в сложнейшей схватке сумел одолеть иранского атлета за несколько минут до завершения поединка.

Чемпиона тут же поздравил на своей странице в Instagram глава Якутии Егор Борисов.

«Борец вольного стиля Василий Стрекаловский одержал красивую победу в очень упорной финальной схватке с соперником Ирана и стал чемпионом Сурдлимпийских игр. Спасибо Василию и его прекрасному тренеру Василию Стручкову за этот спортивный подвиг! Якутия гордится вами!» — написал Егор Борисов.

Чемпион России по вольной борьбе Василий Стрекаловский начал турнир со схватки с серебряным призером первенства мира Христо Кличуровым из Болгарии. Якутянин победил соперника со счетом 11:0. В полуфинале Стрекаловскому ничего не смог противопоставить украинский вольник Виталий Корепанов. Поединок завершился со счетом 14:3.

В борьбе за «золото» представителю республики предстояло сразиться с воспитанником иранской школы борьбы Хосейном Дериквандом, который первого своего соперника выиграл досрочно, а второго взял на «туше».

Первые два очка в начале схватки получил иранец, но затем Василий Стрекаловский, уйдя от атаки противника, совершил бросок, оцененный судьями в четыре балла.

После перерыва Дерикванд решил взять реванш — провел две атаки, получив в сумме четыре очка. До конца встречи оставалось меньше минуты, когда якутянин, уступая в счете, провел финальную атаку, которая и принесла ему чемпионство.

Напомним, Стрекаловский единственным из четырех якутских спортсменов удостоился золотой медали Сурдлимпийских игр.