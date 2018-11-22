Василий Шимохин: «Железные дороги Якутии» работают по новым, более низким тарифам

Созданная для завершения строительства Амуро-Якутской магистрали, «АК «Железные дороги Якутии» за 23 года превратилась в одну самых экономически важных и прогрессирующих железнодорожных отраслевых компаний, сообщает газета «ЖИЗНЬ ЯКУТСКА» .

Сегодня мы публикуем продолжение интервью с генеральным директором АК «ЖДЯ» Василием Шимохиным.

-Какие трудности возникают при развитии железных дорог республики?

– Основные трудности при строительстве и эксплуатации дороги связаны с климатическими условиями. Например, с огромными перепадами температур летом и зимой. Например, сегодня на улице -10°C, а в январе будет -50°C. В районе Архангельска и Мурманска эти скачки не столь существенные и носят кратковременный характер. У нас же был зафиксирован случай, когда на станции Томмот температура в конце декабря опустилась ниже -50°C и почти не менялась до 26 января. В таких условиях затруднена не только работа крановых механизмов, но и самих людей, которые на жутком морозе должны выполнять такие задачи, как осмотр вагона, груза, пломбы и т. д. Такие суровые условия сказываются на состоянии путей, техники и ее обслуживании. Кроме того, есть трудности, связанные с удаленностью самого региона, что сказывается как на общении внутри коллектива, так и на связи с внешним миром.

– Есть ли в работе машиниста в Якутии отличительные особенности?

– На нашем северном участке применяется турная езда, которая очень мало распространена по России. Она заключается в наличии сменщиков машиниста и его помощника, едущих в том же составе. По мере выработки своего рабочего времени они самостоятельно меняются на одном из разъездов, во время перевозки на расстояния около 600 км едут, оформляя при этом все соответствующие документы. Такая езда обычно используется при строительстве и временной эксплуатации, а мы ее применяем при перевозке грузов.

– Говорят, что у железнодорожников компании бывают и другие трудности. Например, это обитатели леса.

– В штате нашей службы пути действительно существует целое «войско» собак, которые служат для отпугивания медведей. Этих хищников у нас достаточно много. Особенно помощь собак нужна на отдаленных разъездах, где на расстоянии в 1,5 км работают девушки-дежурные. На каждой из таких точек минимум 2–3 четвероногих охранника, за которыми ухаживают сами путейцы. Это не какие-то бойцовые породы, а те, которые есть, – лишь бы шум хороший создавали, которого медведи побаиваются.

-Я знаю, что снизились цены на грузовые перевозки. В связи с чем?

-С 1 января 2018 года АО «АК «Железные дороги Якутии» начало работать по новым, более низким тарифам, рассчитанным по Прейскуранту ОАО «Российские железные дороги». Снижение тарифных ставок коснулось грузовых перевозок по железнодорожной линии Беркакит – Томмот. Для грузоотправителей данная мера привела к снижению цен до 75%, в зависимости от видов груза и дальности перевозки.

В декабре прошлого года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтрансу РФ , Минэкономразвития РФ и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ установить тарифы на перевозку грузов, осуществляемую АО «АК «Железные дороги Якутии», на уровне тарифного Прейскуранта РЖД. Приказ ФАС по новым тарифам был утверждён в Минюсте РФ в рекордные сроки, и уже в январе 2018 года «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ) перешли на работу по тарифам, выравненным с общероссийским уровнем.

Это, можно сказать, революционное достижение для Якутии.

КСТАТИ:

После того как в 1995 году «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ) были выведены в отдельное акционерное общество для завершения строительства дороги Беркакит – Томмот – Якутск, тарифы для них устанавливались Федеральной службой по тарифам (ФСТ) по специальной методике с учётом фактических затрат из-за суровых климатических условий. До сих пор расчёт тарифов ЖДЯ за перевозку грузов производился по Прейскуранту 10-01Я, утверждённому приказом ФСТ России № 263-т/1 от 23 октября 2007 года.

-Так, а давайте, об этом подробнее?

— Исходя из показателей себестоимости, затраты у нас были действительно объективно выше, чем в среднем по сети РЖД, учитывая климатические условия и тупиковую ветку с маленькими объёмами перевозок. Соответственно, уровень тарифов, используемый на железных дорогах Якутии, обеспечивал финансовую сбалансированность их работ. «Если везётся груз с участием двух инфраструктур – РЖД и ЖДЯ, по каждой из которых выступает соответствующая организация, – то, наверное, правильно, что брался отдельный тариф на РЖД и отдельный тариф по ЖДЯ. Однако после принятия приказа ФАС всё расстояние железных дорог этих двух инфраструктур теперь считается как единое. И перевозки грузоотправителю обходятся дешевле.

Одним из способов решения такого тарифного дисбаланса и было использование среднесетевого тарифа на всё расстояние перевозки грузов из регионов России в Якутию. Это согласованное предложение РЖД и ЖДЯ, его поддержала Федеральная антимонопольная служба. Принцип построения тарифного руководства у нас был одинаковым: чем меньше расстояние, тем больше стоит перевозка.

Грузы шли сначала по длинному участку РЖД, а затем по нашему короткому, и при пересечении пункта примыкания к нашим путям тариф начислялся уже по нашему прейскуранту. Чтобы этого избежать, нужен был сквозной тариф, а также компенсация выпадающих доходов ЖДЯ, , иначе предприятие бы обанкротилось. Выпадающие доходы компании могли составить от 70 до 90% (свыше 700 млн руб. в год).

Группа наших специалистов проработала моменты со структурами РЖД по вопросам возмещения компенсации выпадающих затрат. Это дело новое. Не первый раз ЖДЯ являются новаторами каких-то направлений. Вот это снижение тарифов за счёт включения нашего участка в единую тарифную сетку РЖД – впервые в российской практике.

-Так, а когда же из Нижнего Бестяха пойдут пассажирские поезда?

-(Улыбается) Думаю, что к осени следующего года пойдут. Здесь же тоже все связано с формированием стоимости перевозок, то есть стоимости билета. У нас есть расчеты, но стоимость билета будет для нас убыточной, ее должны компенсировать из бюджета. Сейчас мы опять-таки же должны проработать этот вопрос с ФАС. И, знаете, сейчас, чтобы устанавливать цены, запустить пассажирские перевозки, нам нужно, чтобы инфраструктура Томмот-Нижни-Бестях была передана в собственность «ЖДЯ», иначе мы просто не сможем работать, предложить расчеты по выпадающим доходам для ФАС.

-Сложно все это. А все-таки, вот, когда поезда пойдут, то за сколько можно будет доехать до Алдана из Нижнего Бестяха, например?

-Часов 12. Сегодня на машине 6. Основными-то пассажирами станут те, кто поедет в тот же Благовещенск, а оттуда до Китая рукой подать – уже любым транспортом.

-Спасибо!

КСТАТИ

Спрос на пассажирские перевозки в вагонах ЖДЯ растет

За 10 месяцев 2018 года пассажирскими вагонами АО «АК «Железные дороги Якутии», курсирующими по направлениям Томмот-Нерюнгри-Томмот, Томмот-Тында-Томмот и Томмот-Благовещенск-Томмот перевезено 69,97 тыс. пассажиров, что на 7 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Одной из причин рост объемов перевозок пассажиров является доставка вахтового персонала на строительство якутского участка газопровода «Сила Сибири».

Немаловажную роль играет также расширение спектра оказываемых услуг в сфере пассажирских перевозок ЖДЯ.

К примеру, с июля прошлого года открыта продажа электронных проездных документов в пассажирские вагоны «ЖДЯ». Их можно теперь оформить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Порядок приобретения электронных билетов аналогичный, как и в вагоны перевозчика АО «Федеральная пассажирская компания». К слову, только за октябрь 2018 года было приобретено 1530 билетов, что на 82 % больше, чем в октябре прошлого года

Напоминаем, сегодня из Томмота и Алдана на поезде можно доехать практически в любой уголок России. Ежедневно курсирует поезд Томмот – Нерюнгри, с которым отправляются беспересадочные вагоны до Тынды, Благовещенска, Хабаровска и Москвы.