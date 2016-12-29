Василий Сапсай: Полномочия главы района прекращаются досрочно с обвинительным приговором суда

Руководитель департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства Якутии Василий Сапсай прокомментировал ситуацию по уголовному делу в отношении главы Нюрбинского района Бориса Попова по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий):

— Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. Но суд вправе принять решение о временном отстранении подследственного от замещаемой должности на период осуществления следственных действий. В этом случае, в соответствии с ч. 11 статьи 32 Устава муниципального района, полномочия главы осуществляет первый заместитель главы администрации.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность самостоятельно и не входят в систему органов государственной власти.

Напомним, что по данным следствия, по состоянию на 23 декабря 2016 года работы по строительству школы на 176 учащихся не ведутся. Более того, они приостановлены еще в сентябре 2015 года. Объем работ, выполненных подрядчиком, произведен на сумму около 17 миллионов 700 тысяч рублей. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.