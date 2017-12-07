Василий Местников: Сеть супермаркетов «Алмаз» — наш надежный партнер!

Один из участников проекта «Сделано в Якутии», производитель мясных полуфабрикатов «Мясков», отвечая на запросы покупателей, постоянно расширяет свой ассортимент – теперь линейка полюбившихся котлет, фрикаделек, суповых наборов пополнилась отборным фаршем. Чистая говядина без примесей. Мясо местное, проверенное, все сертификаты в наличии.

Василий Местников:

«Мы мечтаем стать компанией номер один, которая принесет много пользы не только нашей республике, но и за ее пределами. Мы также хотим, чтобы наши клиенты всегда получали удовольствие от нашей местной и вкусной продукции. Сеть «Алмаз» — наш надежный партнер, мы рады нашему давнему сотрудничеству и гордимся тем, что наша продукция в рамках проекта «Сделано в Якутии» занимает в магазинах сети «Алмаз» лучшие места. В супермаркетах «Алмаз» вы всегда найдете котлеты, тефтели, фрикадельки, пельмени, голубцы и манты, а также суповые наборы от «Мясков». Теперь вот появился фарш, в нем нет жирной свинины, все натуральное, никаких вкусовых добавок или консервантов. Качество гарантируем! Сделано в Якутии во благо жителей республики!».

Покупайте местную продукцию, поддержим якутских товаропроизводителей! Продукты проекта «Сделано в Якутии» вы всегда найдете на центральных местах в любом магазине по всей сети «Алмаз».