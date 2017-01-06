Василий Еремеев вывел на сцену свою дочь!

Известный якутский певец Василий ЕРЕМЕЕВ последовал примеру Аллы ПУГАЧЕВОЙ, Дмитрия МАЛИКОВА, Екатерины и Алексея ЕГОРОВЫХ, Аскалона ПАВЛОВА и многих других звездных родителей, которые, добравшись на эстрадный Олимп, тянут туда и своих детей.

Оно и понятно, ведь самостоятельный путь к славе тернист и сложен, но если начинающего ведет любящая родительская рука, то отсвет его славы падает и на дитя. Именно этим приемом пользуются во всем мире, и возникают артистические династии.

На концерте Государственного театра эстрады, состоявшемся 4 января, Василий Еремеев спел дуэтом со своей дочерью Мичийэ ЕРЕМЕЕВОЙ.



Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU