Василий Егоров: Я счастлив, что во второй раз принес золотую медаль стране и республике

Двукратный чемпион России по боксу Василий Егоров после триумфального выступления на чемпионате Европы вернулся в родную Якутию со второй золотой медалью в своей карьере. В беседе с журналистами он поделился впечатлениями от соревнований, рассказал о планах и выразил благодарность землякам за поддержку.

— Как сложился чемпионат Европы?

— До турнира я побывал на различных соревнованиях и провел много сборов — в Болгарии, Финляндии, Ирландии, а также Кисловодске и Сочи. После отправились на чемпионат Европы в Харьков. Провел три боя. В первом поединке встретился с хозяином турнира, которого победил со счетом 5:0. В полуфинале с таким же результатом одолел белорусского боксера. В финале против меня вышел англичанин Галай Яфай. Физически очень сильный соперник, он с первых же минут начал бой активно, пришлось работать вторым номером. Я старался быстро двигаться по рингу, в этом было мое преимущество. В итоге — счет 3:2 в мою пользу.

— Как прошли соревнования с точки зрения организации и безопасности?

— Чемпионат прошел на высоком организационном уровне. Сначала думали, что находиться в Украине будет тяжело. Как только сошли с поезда, к нам приставили охрану, полиция охраняла нас, даже когда выходили на ринг. Не было никаких провокаций. Местные жители очень вежливо к нам относились, фотографировались, они любят бокс.

— Многие считали, что поединок с украинцем будет тяжелым, так как его поддерживают. С каким настроем вышел на ринг?

— С твердой решимостью победить. Местных боксеров поддерживают зрители, поэтому мне не нужно было давать слабину. Я перехватил преимущество и одержал чистую победу.

— Каково выигрывать чемпионат Европы во второй раз?

— Моя первая победа в 2015 году стала очень радостным событием. Сейчас защищать титул оказалось гораздо труднее — соперники знают, кто ты и лучше готовятся. Конечно, счастлив, что во второй раз принес золотую медаль стране и республике.

— Когда начнешь подготовку к чемпионату мира?

— По итогам состязания я получил путевку на чемпионат мира в весе до 49 кг, он пройдет в Германии в конце августа. Сейчас немного отдохну на родине, затем начнутся сборы в Кисловодске и Сочи.

— Во время Ысыаха Туймаады о твоем успехе громко объявили. Тысячи людей кричали от радости…

— Да, очень ждал праздника, незабываемой атмосферы Ысыаха. На меня была возложена большая ответственность. Я счастлив, что принес радость моим землякам.

— Кому хочешь передать слова благодарности?

— Хочу поблагодарить личного тренера Артура Пахомова, президента Федерации бокса Петра Алексеева, родителей, братьев и сестер. Во время соревнований меня поддерживал директор Школы высшего спортивного мастерства Александр Игнатьев. И, конечно, хочу сказать большое спасибо землякам за веру и постоянную поддержку.