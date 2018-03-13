Василий Егоров уверенно выиграл бой на международном турнире

Якутский боксер Василий Егоров в составе сборной России принимает участие на крупном международном турнире памяти Феликса Штамма, который проходит 12-16 марта в Варшаве. В первый день соревнований вице-чемпион мира одержал уверенную победу со счетом 4:1.

Польский международный турнир собрал 136 боксеров из 27 стран. Сборную России представляют девять спортсменов, среди которых двукратный чемпион Европы Василий Егоров.

Якутянин выступает в весовой категории до 52 кг. В первом бою против него сразился поляк Мазиж Йозвик из Польши. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Егорова. В следующей стадии против него выйдет участник Олимпийских игр в Рио Хамза Туба из Германии, одержавший чистую победу в первом бою.

Онлайн трансляция ведется на сайте Федерации бокса Польши.