Василий Егоров сразится в международном турнире по боксу в Польше

Вице-чемпион мира по боксу Василий Егоров в составе сборной России выступит в международном турнире «Феликс Штамм», который состоится 12-16 марта в Польше, сообщает ЯСИА.

Международный турнир памяти отца-основателя польской школы бокса Феликса Штамма уже несколько лет собирает на ринге представителей множества стран. В прошлом году в боях сошлись спортсмены из 15 государств.

В составе сборной России выступят девять боксеров почти во всех весовых категорий. Двукратный чемпион Европы и страны Василий Егоров заявлен в категории до 52 кг, в котором он недавно выступал на всероссийском соревновании в Якутске. Отметим, что прошлые его достижения на международной арене были связаны с категорией до 49 кг.

Предварительные бои турнира начнутся 12 марта. В составе российской команды примут участие Батор Сагалуев (49 кг), Бахтовар Назиров (56 кг), Артур Субханкулов (60 кг), Виталий Дунайцев (64), Сергей Собылинский (69 кг), Глеб Макши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг) и Магомед Омаров (свыше 91 кг).