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16 марта 2018, 10:00
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Василий Егоров проиграл бой за выход в финал

Василий Егоров проиграл в бою за выход в финал представительного международного турнира в Польше памяти Феликса Штамма филиппинцу Ян Кларку Баутисте. Бой завершился со счетом 4:1 в пользу финалиста Игр Юго-Восточной Азии. Ранее наш боксер выиграл две встречи – у местного бойца Мацея Йодвика и участника Олимпийских игр из Германии, призера Европейских Игр Хамзы Туба.

Напомним, эти соревнования стали для заслуженного мастера спорта Василия Егорова первыми на международном ринге в новом весе до 52 кг. Все свои большие достижения – серебряную медаль чемпионата мира, два золота Европейского континента и звания многократного чемпиона России он завоевал в категории до 49 кг.

Первый опыт выступлений в весовой категории выше Василий провел в феврале в Якутске на всероссийских соревнованиях памяти Александра Федотова, где завоевал золотую медаль. После финалов Василий признался, что хочет попробовать себя в новой категории в связи со сложностью сгонки веса: «Пока не могу сказать точно останусь ли я в новом весе. Чемпионат России, к счастью, будет не завтра, так что у меня будет время все обдумать. Надо подготовиться к этому турниру. Сейчас мне уже тяжело дается сгонка веса – не так как три года назад. В 2017 году я 5 раз гонял вес. Последний раз на чемпионате мира. Психологически и физически очень сложно боксировать в таких условиях. Так что посмотрим».

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Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/boks-mma/6718-vasilij-egorov-ne-smog-vyjti-v-final-mezhdunarodnogo-turnira-v-polshe
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