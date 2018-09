Василий Егоров отметил юбилей в кругу семьи

View this post on Instagram

Сегодня свой юбилей в кругу семьи отметил знаменитый якутский боксер Василий Егоров! Поздравляем!💐 . Источник @vasilegorov888 Отметил своё 25-тие в кругу семьи!👍😊Спасибо всем за поздравления!😉 . #SakhaLife #василийегоров #деньрождения #юбилей