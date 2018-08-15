Василий Егоров: Настроение в команде боевое

Якутский боксер — о методике Кравцова, конкуренции в сборной и настроении внутри якутской команды.

Для начала, давайте вспомним все выступления Василия Егорова в 2018 году: за восемь месяцев он стал победителем Всероссийского турнира памяти Александра Федотова в Якутске, бронзовым призером международного турнира на призы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бронзовым призером международного турнира памяти Феликса Штамма в Польше и победителем матчевой встречи Россия – Германия, посвященного Дню бокса в Москве. Впереди заслуженного мастера спорта ждут еще более интересные старты. Самый главный – чемпионат России, в котором он – наша главная надежда.

Разговор с корреспондентом Sportyakutia.ru состоялся, когда Василий проходил сборы вместе с командой республики на учебно-тренировочной базе ШВСМ в Нижнем Бестяхе.

— Привет, давно не виделись. Как настроение?

— Отличное. Сразу после товарищеского матча Россия – Германия мы (сборная страны) направились в Анталию (Турция) на недельный восстановительный сбор. После я прилетел в Якутск и сейчас вместе с командой республики тренируюсь на базе ШВСМ. На этом этапе предстоит работа с определенными комбинациями, которых стоит довести до совершенства. Если честно, то от души отдохнул за это время. Даже успел съездить в отчий дом, где провел целых два дня.

— Каково настроение сборной Якутии?

— Подготовка идет по плану главного тренера сборной республики Артура Иннокентьевича Пахомова. Насколько я знаю, у нашей команды есть три путевки в категориях до 49 кг, до 52 кг и до 60 кг, еще десять лицензий мы получили как хозяева чемпионата. Настроение в команде боевое, все предельно сосредоточены и заряжены на труд и результат.

Помню, чемпионат России в Якутске прошел в 2007 году, где нынешний министр спорта Георгий Балакшин стал чемпионом и получил путевку на чемпионат мира в Чикаго и уже на Олимпийских играх в Пекине стал бронзовым призером.

— Это так символично.

— У главного тренера России Эдуарда Кравцова своя методика. Если раньше чемпионы страны автоматически могли принять участие в чемпионатах мира и Европы, то сейчас все оценивается по рейтингу. Чемпионам России присуждается 100 баллов, победителям международных турниров – 70, победа над олимпийским чемпионом – сколько-то баллов. Таким образом, кто накопит больше баллов, тот и имеет приоритет.

— А сколько баллов на твоем счету, и кто твой конкурент в команде?

— Конкурентов много, но основным в моем весе является Батор Сагалуев из Бурятии. Вообще у нас в сборной нет понятия первые или вторые номера. Мы все равны и постоянно боремся за место под солнцем. А баллов накопилось в районе 180.

— Где и как можно получить путевки лидерам рейтинга в Токио-2020?

— В июне 2019 года в Минске пройдут Европейские игры, а в октябре в Сочи чемпионат мира с лицензией на Олимпиаду.

— Какие сейчас у тебя планы?

— С 22 августа до 15 сентября в Кисловодске состоится второй этап сборов. После этого в Волгограде пройдет матчевая встреча Россия – Куба. Пока точно неизвестно, кто будет участвовать, конкретные имена еще не названы. Через неделю мы направимся в Чехов на сборы, а за девять дней до начала чемпионата России сборная страны приедет в Якутск.

— В одном из наших интервью ты сказал, что предпочитаешь правильное питание, чтобы избежать проблем с весогонкой.

— С приходом в команду России диетолога держать вес стало намного легче. Она ежедневно наблюдает за нами, составляет индивидуальное меню. Это заметно облегчает жизнь, а то раньше терялись в догадках – надо это есть или нет (смеется). Сейчас мой вес 53 кг, а на сборах в Кабардино-Балкарии весил 52 кг. Там за одну только тренировку я терял по 2,5 кг.

— До чемпионата осталось два месяца. Волнуешься?

— Знаю и чувствую огромную ответственность, но особого волнения нет, есть программа, по которой я работаю, так что все нормально.