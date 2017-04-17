Ваша свадьба от Зеленого рая!

Вот уже девятый год салон цветов и флористики «Зеленый рай» гостеприимно раскрывает свои двери перед всеми любителями зеленого мира.

Наши дизайнеры-флористы помимо подарочной флористики предлагают услуги по оформлению свадебных и иных торжеств. Тема живой природы становится очень актуальной в последнее время во всем мире, так и наши дизайнеры-флористы не остаются в стороне. В последние годы нашим любимым стилем среди множества других становится эко-стиль. Для оформления в этом стиле в нашем салоне имеется всё необходимое: профессиональные дизайнеры, грамотный подход к дизайну, огромный выбор срезанных и комнатных цветов и огромное желание помочь дорогим молодоженам в воплощении их идей в незабываемом декоре их свадебного торжества.

Вы только представьте торжественный зал в эко-стиле, войдя в который вы окунетесь в прекрасный мир природы, всевозможных растений, плодов, цветов и разнообразного природного материала. Ведь помимо растения в эко стиле мы используем металл, стекло, камень. Арки, увитые натуральным декорирующим материалом — веточками цветущих кустарников, «цветочные деревья» из причудливых веточек корилуса и мицумата не оставят никого равнодушными. Всевозможные по форме и объему настольные композиции и, конечно же, восхитительный аромат садовых роз, задействованный во всем этом великолепии, заказываемых из лучших питомников Франции.

Конечно, какая свадьба обойдется без главных атрибутов: букета невесты и бутоньерки жениха. В салоне имеется специальный каталог свадебных букетов на любой вкус из огромного ассортимента любимых всеми цветов. При заказе полного оформления свадьбы: президиум молодоженов, настольные композиции, арка, оформление автомобиля, букет невесты, бутоньерка жениха, кенди-бар, фотозона, мы предлагаем скидку 20%. Огромный выбор комнатных растений также отлично помогает в создании стиля.

Кроме того, в последнее время становится очень модным дарить небольшие цветущие растения гостям торжества. Для этой задачи мы также можем предложить небольшого диаметра цветущие растения: розы, гортензии, каланхоэ, примулы и т.д. Очарование природного стиля, атмосфера, общение с живыми растениями это, конечно же, непередаваемое на словах Действо. Кроме того, мы имеем возможность оформить выездную регистрацию молодоженов (торжественное вручение свидетельства) на фоне живой музыки.

Приглашаем дорогих молодоженов в салон цветов и флористики «Зеленый рай», где помогая природе и используя её дары, вы сможете осуществить свою мечту о необыкновенном свадебном торжестве.

Контакты:

Адрес: р-н Старого города, пер. Глухой 2/2, напротив Дворца бракосочетания.

Телефон: +7 (4112) 33–52–84, 33-50-59

Режим работы: Понедельник — суббота: 09:00 — 20:00; Воскресенье: 10:00 — 18:00

Instagram: @zeleniyrai

E-mail: zelrai14@yandex.ru