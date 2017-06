Варя Maxima будет представлять Якутию на «Миссис Вселенная»!

Ну вот и закончился конкурс "Миссис Россия" @mrs_world_russia 😃! Я счастлива, что смогла достойно представить свою Республику и войти в топ-10 лучших миссис России 😍! Также стала лицом бренда @galgal.ru 👏🏻👏🏻👏🏻! Ну и получила приглашение представлять Якутию на "Миссис Вселенная" 😃😃😃! Ребята, для меня это суперрезультат! Конкуренция была сильная, девушки со всей России такие красивые 😍! Благодарю каждого, кто поддержал меня своим голосом на официальном голосовании, пусть мы и отстали на немного, но чувствовать невероятную поддержку земляков — дорогого стоит 🙏🏻🙏🏻🙏🏻!!! Чуть позже буду писать более подробные посты о том, как все было!!! Люблю всех и безумно счастлива, что смогла взять ещё одну высоту!!! ✊🏻✊🏻✊🏻 #миссисроссия2017

