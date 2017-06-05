Варя Максима: Якутию на «Mrs World Russia» запомнили все

Звезда якутской эстрады Варя Максима не смогла завоевать корону в финале Всероссийского конкурса красоты «Mrs World Russia – 2017», но вошла в топ-10 самых красивых женщин страны и стала лицом семейного бренда компании натуральной косметики «Галька и Галыш».

Конкурс красоты «Mrs World Russia – 2017» является одним из крупнейших проектов в стране, отрадно, что в числе финалисток оказалась якутянка. Певица Варя Максима не ожидала, что ее пригласят, и была удивлена вниманию со стороны организаторов.

К сожалению, артистке не удалось завоевать главную корону конкурса. Тем не менее, Варя Максима не осталась без наград. Ей предложили стать лицом известного российского производителя натуральной косметики «Галька и Галыш», пропагандирующего силу природной красоты.

ЯСИА связалось с певицей и поинтересовалось впечатлениями от конкурса. По ее словам, это был незабываемый опыт. «Я рада, что смогла принять участие в этом проекте. Конкурс объединил 48 красивых и добрых мам со всей страны, мы все подружились. Мероприятие прошло в семейной и теплой атмосфере», — сообщила Варя Максима.

На сцене якутянка исполнила знаменитую песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Она призналась, что волновалась, но достойно выступила и представила республику: «Я уверена, что зрители и участницы запомнили Якутию. Финальный день конкурса прошел в невероятном темпе. Мы встали в 6 утра, готовились к выступлению, много репетировали, затем все вышли на сцену и закончили только к 12 ночи. Несомненно, я устала, но мне очень понравилось быть частью такого яркого события. Сейчас я отдыхаю и на следующей неделе вернусь домой».