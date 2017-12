Варя Максима: вот и всё!

Ну что ж, друзья, вот и все 🙌🏻! Я не прошла в число 35 на этапе отбора 😅. Но нисколько не расстроена. Очень сильно устала, поэтому рада, что все позади ☺️. Хочу побыстрее снять каблуки, платье, смыть мейк и стать самой собой 😂! Все таки быть королевой очень сложно, но я держалась молодцом ✊🏻! Спасибо за все ваши пожелания и слова поддержки 🙏🏻🙏🏻🙏🏻! Хочу побыстрее вернуться в семью и выспаться наконец 😴😴😴! #моикитайскиеприключения💃 #mrsglobe2017 #якутиявперед

