Варя Максима удостоилась титула «Лучшая новая страна» на конкурсе «Mrs. Globe»

Певица Варвара Максима представила Якутию на всемирном конкурсе красоты среди замужних дам «Mrs. Globe». Увы, якутянка не смогла попасть в топ-35 участниц, но она достойно представила родную республику.

Финал конкурса «Mrs. Globe» прошел в городе Шеньчжень (Китай). Ежедневно участницы репетировали, участвовали в фотосессиях и различных проектах.

На этапе талантов, который прошел отдельно до финального шоу, певица исполнила песню «Истиий». Также замужние красавицы принимали участие в дне благотворительности в рамках конкурса. На вечере Globe Awards всем участницам вручили личные короны, роскошные именные ленты со стразами Swarovski и номинации. Варе Maxima достался титул «Лучшая новая страна», ведь Якутия участвовала в конкурсе наравне с Россией и другими государствами.

«Я не прошла в число 35 на этапе отбора. Но нисколько не расстроена. Очень сильно устала, поэтому рада, что все позади. Хочу побыстрее снять каблуки, платье, смыть мейк и стать самой собой! Все-таки быть королевой очень сложно, но я держалась молодцом! Спасибо за все ваши пожелания и слова поддержки», – написала певица в своем инстаграм.

Ранее она обращалась к землякам с просьбой проголосовать за неё. За четыре дня до конкурса Варваре удалось пройти в ТОП-10 виртуального голосования.

Напомним, что певица принимала участие во Всероссийском конкурсе красоты «Mrs World Russia – 2017» и вошла в десятку самых красивых женщин страны. Кроме этого она стала лицом семейного бренда компании натуральной косметики «Галька и Галыш».

Кстати, в 2011 году главный титул «Mrs. Globe» завоевала российская модель Алиса Крылова, которая является уроженкой города Мирный.