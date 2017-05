Варя Maксима рассказала, почему участвует в «Миссис Россия»

Мои дорогие земляки, спасибо всем за поддержку! У многих возник вопрос, почему именно я и вообще почему я согласилась. С детства я никогда не считала себя красавицей, и до сих пор так не считаю. Но мне удалось избавиться от комплексов и понять, что я и так прекрасна. Нам пытаются внушить параметры красоты, но большинство под них не подпадает. Я смотрю вокруг и вижу тенденцию недовольства своей внешности от совсем девчонок, до взрослых женщин. Многие, стремясь к идеалу, всю жизнь безрезультатно борются с лишним весом, некоторые ложатся под нож, увеличивают грудь, ягодицы, удаляют рёбра, надувают губы до неимоверных размеров. Этот образ активно пропагандируется в соцсетях. Эти же девушки покромсав себя вдоль и поперёк, подсушив свои и без того прекрасные тела, все равно не чувствуют себя счастливыми. От неуверенности в себе они не могут найти свою вторую половинку или сохранить брак. Я простая девчонка из простой семьи, мой рост 161 см, мои параметры далеки от 90-60-90, но я любимая и любящая жена, счастливая мать, уверенная в себе женщина, у меня насыщенная и интересная жизнь, я занимаюсь только тем, что мне нравится и да, я еду представлять Республику на "Миссис Россия", прошу не путать с конкурсом "Мисс Россия" (для него я точно не формат). Мне выпал шанс показать и доказать всем неуверенным в себе девчушкам, а особенно моим детям, что если ты работаешь над собой, принимаешь себя такой, какая ты есть и начинаешь любить себя, то все становится возможным! ✨✨⚡️ Друзья мои, предприниматели, обращаюсь к вам, очень нужна финансовая поддержка на взаимовыгодных условиях! Если есть возможность помочь, пишите в личку! 😃👋🏻👋🏻

