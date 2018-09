Варя Максима обижена на своих поклонников

View this post on Instagram

Короче я не дождалась вразумительных ответов по поводу спортзалов Якутска, придётся самой поездить и оценить ситуацию. Видимо мои подписчики не ходят в спортзалы 😅. Я заметила, что несмотря на огромное количество подписчиков, активность на моей странице не такая высокая. В основном реагируют на фотографии, комментируют и лайкают одни и те же. А остальная масса что делает тогда у меня? Молча следят за моей жизнью? Или смотрят на картинки, а что там пишут пофиг? Если я подписываюсь на кого-то, то этот человек мне как минимум симпатичен, поэтому я всегда всех лайкаю. Я не подписываюсь на людей, которые мне неприятны или кому я неприятна, просто чтобы следить за их жизнью как шпион. У меня никогда не было целью набрать миллион подписок, но в то же время мне очень приятно, что каждый день их число растёт. Это даёт большое число бонусов в виде подарков и дополнительного дохода. Возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи, конечно же рассказать о моих новых проектах, так как это отличная рекламная площадка. Но хотелось бы больше обратной связи. Но ради подписок я не буду выворачиваться наружу, хайпить направо и налево. Или это стоит делать, чтобы активность выросла? Мне интересно узнать, почему вы подписались на меня и как давно? P.s. А фотки мотивация для меня, чтобы вернуться в былую форму 😌