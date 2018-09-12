Варя Максима обижена на своих поклонников

Несмотря на свою популярность и любовь поклонников певица Варя Максима недоумевает в Instagram о том, что ее 45 тысяч «фолловеров» скудно ставят лайки под постами и неактивны в обсуждениях. И попросила высказаться, зачем все подписываются, если просто смотрят ее фотографии.

Короче я не дождалась вразумительных ответов по поводу спортзалов Якутска, придётся самой поездить и оценить ситуацию. Видимо мои подписчики не ходят в спортзалы 😅.

Я заметила, что несмотря на огромное количество подписчиков, активность на моей странице не такая высокая. В основном реагируют на фотографии, комментируют и лайкают одни и те же. А остальная масса что делает тогда у меня? Молча следят за моей жизнью? Или смотрят на картинки, а что там пишут пофиг?

Если я подписываюсь на кого-то, то этот человек мне как минимум симпатичен, поэтому я всегда всех лайкаю. Я не подписываюсь на людей, которые мне неприятны или кому я yеприятна, просто чтобы следить за их жизнью как шпион.

У меня никогда не было целью набрать миллион подписок, но в то же время мне очень приятно, что каждый день их число растёт. Это даёт большое число бонусов в виде подарков и дополнительного дохода. Возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи, конечно же рассказать о моих новых проектах, так как это отличная рекламная площадка.

Но хотелось бы больше обратной связи.

Но ради подписок я не буду выворачиваться наружу, хайпить направо и налево. Или это стоит делать, чтобы активность выросла? Мне интересно узнать, почему вы подписались на меня и как давно?