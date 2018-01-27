Варвара Устинова временно сложила полномочия члена Палаты

Герой труда России Варвара Устинова написала заявление о приостановлении своих полномочий члена Общественной палаты РС(Я) на время выборов Президента РФ. Этого требует закон. Член Общественной палаты РС(Я) не может быть доверенным лицом кандидата, его членство временно приостанавливается. Как известно, Варвара Михайловна стала третьим доверенным лицом Владимира Путина в Якутии. Это означает, что она стала сопредседателем регионального избирательного штаба кандидата Путина.

Ранее ЦИК утвердила первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах. В него вошли 259 человек, в том числе двое якутян. В Якутии Путина будут представлять гендиректор компании «Алмазы Анабара» Павел Маринычев и директор Государственного театра эстрады Алексей Егоров – Еркен. Во время большой пресс-конференции глава Якутии, отвечая на вопрос журналиста, кто может стать третьим доверенным лицом, назвал Варвару Устинову.

Председатель Алексей Сергучев:

— Мы очень гордимся тем, что в рядах членов третьего состава Общественной палаты Якутии есть такой человек, как Варвара Устинова. Она заслужила быть доверенным лицом Владимира Путина не только потому, что Герой. Это очень обаятельный, трудолюбивый, простой и доступный в общении человек. И ей можно доверить сложное, ответственное дело. Она со всем с честью справится…