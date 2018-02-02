Варим, парим, мерзнем: В Булгунняхтахе повара детского сада почти неделю работают в стылом помещении

В социальных сетях распространяется информация, что персонал кухни в детском саду №12 «Кэрэчээн» в селе Булгунняхтах Хангаласского района работает в помещении, где температура составляет всего +3 градуса. Корреспондент ЯСИА связался с администрацией села и узнал подробности сложившейся ситуации.

«Как нас проинформировала заместитель заведующей детского сада, действительно на кухне детского сада всего +3 градуса. По ее словам, это последствия небольшой аварии, которая произошла в субботу, 27 января. Завтра там будут менять электрооборудование. Думаю, что проблема будет быстро устранена. Ситуация находится на контроле, завтра я сама туда съезжу», — сообщила ЯСИА заместитель главы I Мальжагарского наслега Лидия Алексеева.

Отметим, что в селе сейчас остро стоит вопрос строительства здания нового детского сада. В Булгунняхтахе работает единственное дошкольное учреждение «Кэрэчээн», которое располагается в двух помещениях в разных концах населенного пункта. Кухня оборудована только в одном из них, и питание до второго доставляется транспортом согласно разрешительным документам.