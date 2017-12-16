Ваня Оконешников, боровшийся со страшным недугом, умер

Сегодня стало известно о том, что умер Ваня Оконешников. О его смерти сообщила семья мальчика. В эти дни в Якутск прибывает аппарат искусственной вентиляции легких, который был предназначен для Вани. Осенью многим якутянам стала известна его история.

Напомним, что в этом году на фоне перенесенной плевропневмонии и постоянного диагноза — детский церебральный паралич ребенок перестал самостоятельно дышать. Мальчика подключили к аппарату ИВЛ в условиях стационара.

Летом семья мальчика обратилась во многие благотворительные организации с просьбой о помощи приобретения аппарата ИВЛ, чтобы Ваня смог выписаться домой. Для его поддержки была проведена акция по сбору средств на лечение детей «Доброе сердце» и собрана необходимая сумма.

При поддержке Целевого фонда будущих поколений были закуплены аппарат ИВЛ и необходимые комплектующие, индивидуально подобранные под диагноз мальчика, которые были заказаны с разных стран (США, Германия, Италия, Ирландия, Китай). Все комплектующие дошли в г. Санкт-Петербург и отгружены в склад общественной организации «НДА Деловая медицинская компания».

Организаторы акции «Доброе сердце» пришли к решению передать аппарат ИВЛ другому нуждающемуся ребенку.

Организаторы приносят глубокие соболезнования семье Вани и преклоняются перед их мужеством в борьбе за жизнь ребенка.