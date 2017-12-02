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Время собирать деньги. В Якутии запатентовали якутский нож
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Фотофакт
Скандал
Вандалы разбили памятник Ойунскому?
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Общество
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Репортаж
«Дикая утка» презентовала уникальное меню
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Культура & Образование
Председатель СО РАН встретился с научной общественностью Якутии
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«Горячие объятия Севера» этноусадьбы Атласовых
02.12.2017, 12:22
Политика
Александр Ноговицын провел прием граждан в день рождения партии
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Красота & Здоровье
В Республиканской больнице №2 ряды неврологов пополнились
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Анонс
В Якутске проходит ярмарка «Сувениры Якутии»
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Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
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Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 2 декабря 2017
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Общество
Сегодня день рождения политиков и фотографа
01.12.2017, 22:33
Экономика
АЛРОСА продала на аукционе четыре бриллианта из коллекции «Династия»
01.12.2017, 22:13
Республика
В Якутии допущены к эксплуатации три ледовые переправы
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Красота & Здоровье
Фотофакт
Деды Морозы у детей в ожоговом
01.12.2017, 20:20
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Позитив
Зима официально вступила в свои права! В Якутске зажглись огни Новогодних Елок
01.12.2017, 18:46
Желток
Любимица Якутии потеряла аппетит
01.12.2017, 18:10
Общество
Как провести новогодние и рождественские праздники без происшествий
01.12.2017, 18:00
Столица
Символ «Новогодней столицы России» уехал из Якутска в Ханты-Мансийск
01.12.2017, 17:50
Культура & Образование
Анонс
Состоится творческая встреча с народной мастерицей Анной Зверевой
01.12.2017, 17:40
Культура & Образование
Ресторан «Тамерлан»: «От «Вкуса Якутии» мы ждем признания»
01.12.2017, 17:30
Происшествия
Нападение бродячих собак на девочку в Намцах: как это было и что будет дальше?
01.12.2017, 17:20
Финансы
Егор Борисов отметил успехи Алмазэргиэнбанка в развитии цифровой экономики
01.12.2017, 17:10
Республика
Чего добился ГоскомАрктики за три года?
01.12.2017, 17:00
Общество
Советы МЧС по поведению в сильные морозы
01.12.2017, 16:45
Культура & Образование
Айсен Николаев встретился с участниками Декады хомуса
01.12.2017, 16:35
Красота & Здоровье
Из ожогового отделения выписался пациент, пострадавший в аварии на ГРЭС
01.12.2017, 16:26
Общество
Министерству сельского хозяйства Якутии — 95 лет
01.12.2017, 16:20
Общество
Юристы Якутии презентуют свою книгу
01.12.2017, 16:10
Экономика
На III Железнодорожном съезде определены важнейшие приоритеты развития
01.12.2017, 16:00
Происшествия
Осуждена бывшая руководительница почтового отделения в Усть-Нере
01.12.2017, 15:45
Культура & Образование
Анонс
«Поющая Туймаада» — в передаче «Музыкальный Якутск»
01.12.2017, 15:35
Культура & Образование
Анонс
Прямой разговор с Антонидой Корякиной
01.12.2017, 15:25
Происшествия
В Ленске стая собак набросилась на школьницу
01.12.2017, 15:10
Экология
На Полюсе холода появился интерактивный указатель температуры
01.12.2017, 14:50
Общество
Резонанс
Матвей Лыткин предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни
01.12.2017, 14:40
Общество
Жизнь профкома бьет ключом
01.12.2017, 14:30
Общество
Резонанс
АЭБ: Информация о том, что банк забирает у вдовы Иннокентия Макарова жилье за долги, является ложной
01.12.2017, 14:20
Республика
Егор Борисов: Нужна тщательная оценка устойчивости и продуктивности экосистем в республике
01.12.2017, 14:10
Общество
Алмазэргиэнбанк поздравил коллектив и воспитанников Мохсоголлохского детдома с днем рождения
01.12.2017, 13:40
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Кулинарные шедевры презентованы на гастрофестивале «Вкус Якутии»
01.12.2017, 13:30
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Ученые создали гаджет, улучшающий память на 30%
01.12.2017, 13:20
Красота & Здоровье
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01.12.2017, 13:10
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Детские и школьные СМИ Якутии объединятся
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01.12.2017, 12:20
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Фотографии сделаны сегодня днем в Якутске:
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Источник:
SAKHALIFE.RU
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Теги:
#Вандалы разбили памятник Ойунскому?
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