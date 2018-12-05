Вандалы обрушили елку сразу после зажжения

В поселке Усть-Мая Усть-Майского района республики неизвестные обрушили праздничную елку, которая была зажжена ранее в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на администрацию поселка.

«Была установлена конструкция, проведена праздничная программа для детей и жителей. 1 декабря мы, как и большинство муниципальных образований Якутии, участвовали в мероприятиях фестиваля «Зима начинается с Якутии». Все прошло хорошо, однако в десять вечера нам сообщили, что елка валяется, все игрушки разбиты», — сообщила телеканалу «Якутия 24» и. о. главы поселка Светлана Кутузова.

Отмечается, что в полицию подано заявление. На данный момент ведутся следственные мероприятия.

«Это тяжелая металлическая конструкция. Просто так от ветра она не могла упасть. Ее кто-то специально повалил», — отмечает Светла Кутузова.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что 1 декабря в Якутске была зажжена первая Новогодняя елка страны. В церемонии зажжения приняли участие Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан, Красавица Зима и сказочные герои. Также новогодние огни зажглись и во всех городах, улусах и районах республики, чтобы дать старт новогоднему шествию по всей стране.