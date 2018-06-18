Валерий Великих: АЭБ выстраивает отношения с представителями бизнеса на основе партнерства и доверия

Отношения бизнеса и банков в регионах России должны строиться на взаимном доверии, обоюдной ответственности, а также партнерстве. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Валерий Великий на конференции «Влияние денежно-кредитной политики Банка РФ и финансовой доступности на развитие экономики РС(Я)». Мероприятие, организатором которого является Центробанк, проходит в Якутске 18-19 июня.

«Главное условие эффективного сотрудничества регионального предпринимательства и небольших банков в субъектах России — взаимное доверие и ответственность. Ответственность за принимаемые решения и конечный результат. Локальный бизнес, не являющийся частью крупных федеральных сетей и структур, должен понимать, что в его развитии в большей степени заинтересованы именно региональные кредитные организации. В то же время, из-за отсутствия у банков в субъектах крупного собственного капитала, а соответственно и доступа к недорогим ресурсам, они более чувствительны к внешним экономическим шокам. В результате этого региональные финансовые учреждения избирательно относятся к тем клиентам, с которыми они готовы выстраивать партнерские отношения. Таким образом, Алмазэргиэнбанк видит дополнительные возможности в снижении кредитного риска через эволюцию существующих отношений «банк-клиент» к «банк-партнер», — отметил Валерий Великих.

Он подчеркнул, что региональные банки играют все более значительную роль, особенно в условиях сокращения филиальной сети федеральных финансовых учреждений: «Федеральные банки в Якутии, ряде других субъектов России закрывают свои отделения, так как считают их содержание экономически невыгодным. В этой ситуации на региональные банки, в том числе и на Алмазэргиэнбанк, ложится ответственность за поддержание финансовой стабильности в субъекте и обеспечение доступности финансовых услуг для населения и бизнеса».

Кроме того, по словам Валерия Великих, у региональных банков есть ряд конкурентных преимуществ – знание особенностей развития экономики субъекта, а также клиентов и их потребностей.

«На примере Алмазэргиэнбанка можно сказать, что клиенты из числа предпринимателей хорошо знают руководителей и сотрудников региональных банков. Услуги, оказываемые субъектам МСП, персонифицированы и адаптированы к их потребностям. Практически к каждому клиенту региональный банк имеет возможность подойти индивидуально, совместно разработать условия проведения банковских операций. Высока доступность и нацеленность руководства региональных банков на работу с каждым клиентом. Также банки субъектов РФ активно участвуют в реализации социально-экономических программ развития региона по льготному кредитованию, поддержке малого и среднего бизнеса», — сообщил первый заместитель председателя правления АЭБ.

В ходе двух дней участники конференции обсудят актуальные вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг и социальной значимости повышения уровня финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства республики, а также создание предпосылок для развития МСП и решения задач, которые находятся в сфере взаимодействия с органами власти и бизнесом.