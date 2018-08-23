Валерий Сюткин приедет в Якутию

В Нерюнгри пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера. 24 августа 15.30-15.50 — Митинг памяти у памятника А.Е. Столыпина 16.00-18.00 — Торжественное мероприятие с участием творческих коллективов, шествие трудовых коллективов угольных компаний, чествование и награждение лучших работников отрасли на крытом стадионе «Горняк» 18.00-21.00 — Народное гуляние, концертная программа с участием творческих коллективов Нерюнгринского района 21.00-22.00 — Концерт ВИА «Перекресток» 22.00-23.00 — Выступление Заслуженного артиста России-Валерия Сюткина 23.00 — Праздничный салют 25 августа 12.00 — Детский спортивный праздник, посвящённый Дню шахтера (организатор ООО «УК «Колмар») 13.00 — автокросс в районе крытого стадиона «Горняк» 26 августа 13.00 — мотокросс в районе ГСК «ЗиС» Источник: http://www.nerungri.ru/news/nerungri/20333

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