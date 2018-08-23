Валерий Сюткин приедет в Якутию

В Нерюнгри пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера.
24 августа
15.30-15.50 — Митинг памяти у памятника А.Е. Столыпина
16.00-18.00 — Торжественное мероприятие с участием творческих коллективов, шествие трудовых коллективов угольных компаний, чествование и награждение лучших работников отрасли на крытом стадионе «Горняк»
18.00-21.00 — Народное гуляние, концертная программа с участием творческих коллективов Нерюнгринского района
21.00-22.00 — Концерт ВИА «Перекресток»
22.00-23.00 — Выступление Заслуженного артиста России-Валерия Сюткина
23.00 — Праздничный салют
25 августа
12.00 — Детский спортивный праздник, посвящённый Дню шахтера (организатор ООО «УК «Колмар»)
13.00 — автокросс в районе крытого стадиона «Горняк»
26 августа
13.00 — мотокросс в районе ГСК «ЗиС»