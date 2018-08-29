Валерий Степанов: «Саввинов — человек слова!»

Заместитель генерального директора по безопасности судоходства ОАО «ЛОРП» Валерий Степанов стал доверенным лицом кандидата на должность главы города Якутска Александра Саввинова, потому что уважает и доверяет ему.

Валерий Иванович родился в 1957 году в городе Вилюйске. В 1977 году окончил Якутское речное училище и начал свою трудовую деятельность в Ленском объединенном речном пароходстве на судах Жатайского ССРЗ с должности 3 помощника капитана. Валерий Иванович является заслуженным работником водного транспорта Республики Саха (Якутия) и настоящим патриотом города.

«Сан Саныча я знаю давно, с тех времен, когда мы работали депутатами второго созыва Якутской городской Думы. Саввинов — человек слова! Он очень целеустремленный и отлично знает свою работу. Опытный управленец, за плечами которого весомый послужной список. Я доверяю ему,потому что уверен, что только он справится со всеми поставленными задачи по развитию города Якутска», — прокомментировал Валерий Степанов.

Александр Саввинов стоял у истоков местного самоуправления республики, участвовал в принятии решений, сделавших Якутск одним из крупнейших муниципалитетов Дальнего Востока.В своей предвыборной программе он планирует нарастить набранные темпы развития Якутска, добиться большего, открывая новые возможности для горожан, предпринимателей и всех неравнодушных людей.