Валерий Шадрин: Разгоряченная публика «взорвала» театр

Валерий Шадрин посетил Театр оперы и балета Якутии и посмотрел балет «Лебединое озеро» П.И.ЧАЙКОВСКОГО по хореографии Юрия ГРИГОРОВИЧА. Композитор делится своими впечатлениями.

Скажу прямо, двухактный спектакль мне очень понравился по своей динамике, звучанию, великолепию оркестровых красок, слаженности и отточенности всей балетной труппы.

Как я помню, первая премьера балета в Якутске состоялась 25 ноября 1999 года.

Прошло 19 лет со дня премьеры балета, и сразу видно, что весь балетный академический классический репертуар Оперного театра несколько десятилетий, а это впечатляющий рекорд в Якутии по творческому долголетию возглавлять балетную труппу, держит уверенно в своих хрупких руках главный балетмейстер, заслуженная артистка РС(Я), лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» неутомимая и строгая Мария САЙДЫКУЛОВА.

По моему мнению, «Лебединое озеро» – «священный Грааль» балетного мира, к которому стремятся все труппы всего мира.

И только благодаря упорству, якутскому характеру, Мария САЙДЫКУЛОВА сумела пригласить в Якутск в конце прошлого века и тысячелетия, чтобы великий маэстро Ю.Н.ГРИГОРОВИЧ поставил именно 3 балета «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и «Спартак».

Без всякого сомнения, это и наиболее знаменитый балетный шедевр Чайковского, музыку которого знают и любят во всем мире.

И я горд и счастлив, что закончил Московскую государственную ордена Ленина консерваторию имени П.И.Чайковского.

И поэтому, в нашей консерватории досконально нам преподавали всё творчество гениального композитора.

Мария САЙДЫКУЛОВА умеет каждый раз удивить и зрителей, и своих коллег.

А именно своим строгим академическим отношением к балетной труппе, солистам, симфоническому оркестру театра, дирижерам и всем работникам по бережному сохранению балетных спектаклей.

Премьера якутского спектакля «Лебединое озеро» имела тогда 25 ноября 1999 году оглушительный победоносный успех, и все последующие представления в Якутске проходят с неизменным аншлагом.

Якутский балет адресован зрителям, как написала в программке заведующая литературной частью, энциклопедически образованная Евгения ТОМСКАЯ-МАТВЕЕВА, «старше 6-ти лет».

Приятно, что, Мария САЙДЫКУЛОВА охотно привлекает к участию в выступлениях юных питомцев нашего столичного балетного колледжа, придавая к спектаклю тёплую, волнующую атмосферу.

Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА всегда хочет, чтобы все дети Якутии бывали в театре и знакомились с танцем и классической музыкой.

Она полностью уверена, что балетные шедевры приучают подрастающее поколение самостоятельно интерпретировать происходящее, и любоваться и гордиться высоким балетным искусством.

Партию Одиллии, как и партию Одетты, по традиции исполнила одна балерина, очень техничная и выразительная Венера ФЕДОТОВА. Руки этой самой балерины вчера казались зрителям «крыльями»!

С Тимофеем ФЕДОТОВЫМ, кстати моим земляком, он из Нюрбы, танцующим сложнейшую партию принца Зигфрида, они составили великолепную и очень красивую пару, не раз заслуживавшую аплодисменты публики, восторженные и экстазные крики «БРАВО» .

Вчерашняя постановка была посвящена к 200-летию гения русской хореографии Мариуса Петипа. «Лебединое озеро» – один из самых знаменитых и любимых зрителем балетов.

Заслуженный артист РС(Я) Сарыал АФАНАСЬЕВ показал выдающуюся трактовку партии Злого гения Ротбарта, а дипломант Международного конкурса «Молодой балет мира» Павел НЕОБУТОВ покорил весь зал своей филигранной виртуозностью!

Один из самых знаменитых танцев балета «танец маленьких лебедей» привел зрителей в неописуемый восторг.

Синхронность исполнительниц здесь была просто идеальной.

Женский кордебалет в спектакле выглядит просто великолепно, а вот мужская составляющая в массовых танцах, на мой взгляд, несколько уступает высоким требованиям мирового классического балета.

В целом, танцевали артисты с большим подъёмом, но порой каждый слегка по-своему.

Декорации и костюмы в спектакле просто великолепны. И сейчас сценическое оформление Симона ВИРСАЛАДЗЕ гармонично и эмоционально вписывается в действие спектакля.

Мария САЙДЫКУЛОВА вносит по нынешнее время в якутскую балетную труппу «потрясающую и вдохновенную энергетику».

Вчерашний спектакль «Лебединое озеро» смотрелся очень достойно и легко.

На мой взгляд, театральная жизнь каждый день меняется, для того чтобы балет смотрелся интересно, нужно поставить себя на место авторов-постановщиков и представить, чтó бы они придумали сегодня.

Если балетный спектакль не обновляется, он умирает. Навсегда!

Но, балету «Лебединому озеру» Юрия ГРИГОРОВИЧА и Марии САЙДЫКУЛОВОЙ пока не грозит эта печальная участь.

Особенная горячая благодарность дирижеру спектакля, лауреату международных конкурсов Николаю Владимировичу Пикутскому за его вдохновенную подачу сложнейшего прочтения партитуры, за его героическую смелость в сохранении всего симфонического материала балета в течении многих лет! А ведь это очень дорогого стоит!

А также удивительных артистов симфонического оркестра, моих молодых коллег, особенно легендарного скрипача — концертмейстера О.УЛАРОВА, А.БАБУШКИНА (виолончель), А.КАРЕВА (корнет), В.ВОРОНИНА (флейта), А.ВНУКОВОЙ (гобой), В.ГАВРИЛЬЕВА (кларнет), Н.ВАСИЛЬЕВА (валторна), А.ЛЕОНТЬЕВОЙ (арфа) и А.АДАМОВА (фагот). Всему оркестру – БРАВО!!!

Так же как и много лет тому назад, в год премьеры балета этой постановки на сцене Оперного театра Якутии, зрители уходили со спектакля разгоряченные, возбужденные, с горячими глазами, и страстно при этом обмениваясь со своими эмоциями от балета «Лебединое озеро».

По проспекту Ленина, а я живу рядом, возле здания Старого универмага, я решил пройтись пешком, на улице было тепло, всего – 29 градусов! Теплынь! Скоро масленница и весна!

…Только сегодня рано утром, в 5 часов, когда я завтракал, мне пришла интересная мысль: «А какой по порядковому счету со дня премьеры балета «Лебединое озеро» спектакль в Якутске»?