Известный композитор опять госпитализирован

Известный композитор и продюсер Валерий ШАДРИН вновь попал в больницу. На этот раз в отделение кардиологии Якутской городской клинической больницы.

Напомним, что 29 марта он сломал ногу, композитору установили аппарата Елизарова, который до сих пор не снят. Теперь врачи порекомендовали Валерию Филипповичу привести в порядок давление, которое зашкаливало в период длительного лунного затмения в выходные. И после кардиологии Шадрину обещают снять аппарата Елизарова, сообщил он SakhaLife.

— В горбольнице все нормально, ко мне очень хорошо относятся. Тут я встретил кучу своих знакомых. И тут мне даже веселее, — признался Валерий Шадрин.

Желаем талантливому композитору и продюсеру скорейшего выздоровления. Друзья и знакомые могут навестить его в кардиологическом отделении ЯГКБ.