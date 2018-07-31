Известный композитор опять госпитализирован

Известный композитор и продюсер Валерий ШАДРИН вновь попал в больницу. На этот раз в отделение кардиологии Якутской городской клинической больницы.
Напомним, что 29 марта он сломал ногу, композитору установили аппарата Елизарова, который до сих пор не снят. Теперь врачи порекомендовали Валерию Филипповичу привести в порядок давление, которое зашкаливало в период длительного лунного затмения в выходные. И после кардиологии Шадрину обещают снять аппарата Елизарова, сообщил он SakhaLife.
— В горбольнице все нормально, ко мне очень хорошо относятся. Тут я встретил кучу своих знакомых. И тут мне даже веселее, — признался Валерий Шадрин.
Желаем талантливому композитору и продюсеру скорейшего выздоровления. Друзья и знакомые могут навестить его в кардиологическом отделении ЯГКБ.
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