Валерий Лютый: ОНФ на выборах будет поддерживать лидеров общественного мнения

Участие руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Якутии Валерия ЛЮТОГО в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения в кандидаты на пост главы Якутии стало для многих неожиданной новостью. Совпало это и с объявленной во всеуслышание перезагрузкой ОНФ – движению исполнилось пять лет, впереди новые планы и задачи. Чего ожидать якутянам, общественникам от предстоящих перемен? Вопрос интересный, требующий развернутого ответа.

— Валерий Алексеевич, как отнеслись в ОНФ к вашей инициативе по участию в праймериз «Единой России» в качестве кандидата на главу региона?

— Во-первых, нужно понимать, что ОНФ это не партия. Наоборот, в наших рядах представители различных политических объединений. Мы не боремся за власть, что является основной уставной целью любой партии, а наоборот объединяем здоровые общественные силы, у которых есть инициативы и желание качественно изменить жизнь страны. Мы ставим перед властью вопросы, которые нужно решать. Во-вторых, для Общероссийского народного фронта главное – поддержка лидеров общественного мнения, за которых голосуют люди. В нашем случае выбор людей определяется конкретными действиями, их результатом. В-третьих, ОНФ является ключевой площадкой прямого диалога между властью и обществом. Наша принципиальная позиция — защищать права и интересы людей, добиваться исправления ситуации, когда был нарушен закон. Причем делать это системно, находить комплексные решения проблем, в том числе на законодательном уровне. И мы этим занимаемся. Если бы не было Народного фронта, его нужно было бы придумать.

— Ну, вы заговорили прямо агитационным языком…

— Людей нужно побуждать к действию. Все проблемы, которые у нас имеются – плохое обслуживание, некачественные дороги и дома, ненадлежащего уровня образование и т.д. – все это результат действий нас с вами, наших знакомых, друзей, соседей. И в этом виноват не Путин, не Ил Дархан. Уровень нашей с вами жизни сегодня напрямую зависит от состояния в целом гражданского общества, насколько оно консолидировано, как идет поиск путей взаимодействия с властью. Я не устаю повторять, что страна сегодня переживает такой исторический этап своего развития, на котором особую роль играет гражданская инициатива. Социально значимые проекты поддерживаются на самом высоком уровне. О таком лет десять назад и мечтать было невозможно. Цель всех этих действий одна – повышение качества жизни россиян, выход нашей экономики на лидерские позиции на мировом уровне. И этот прорыв можем сделать только мы сами. Никакие финны, немцы не придут исправлять нашу ситуацию. Что касается агитации, скажу, что мы имеем конкретные результаты деятельности, и переливать из пустого в порожнее – это не наш метод.

— Это вы про нашумевшее открытие улицы Кирова в Якутске?

— К вашему сведению, за этот проект проголосовало свыше 16 тысяч горожан. Это многое значит. 14 лет люди ждали этого события. И оно состоялось благодаря действиям активистов ОНФ. И это далеко не единственный пример результативной работы. В целом в Якутии региональное отделение ОНФ ведет большую работу по проектной деятельности: «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «За качество дорог/Карта убитых дорог», «Центр мониторинга благоустройства городской среды», «Равные возможности – детям», «Народная оценка качества». Мы проводим мониторинги, рейды, экспертные заседания, акции, вносим общественные предложения. По многим вопросам взаимодействуем с активными гражданами, общественными организациями, в том числе с «Опорой России», «Деловой Россией». И получаем результат. В 2017 году после вмешательства ОНФ руководство АО «Сахатранснефтегаз» приняло решение о приостановлении судебного производства о принудительном сносе жилых домов, попавших в охранную зону магистрального газопровода. Сегодня мы держим на контроле эту ситуацию. Благодаря нашим действиям, после обращения к нашему лидеру ОНФ Владимиру Владимировичу ПУТИНУ, им были приняты меры по снижению стоимости электроэнергии для жителей региона во II полугодии 2016 года на 6% — до 2,87 руб. за Кв/час. В 2015-2016 годов активисты ОНФ инициировали прокурорскую проверку аварийных зданий детских садов в Булунском и Кобяйском районах, которая подтвердила грубейшие нарушения. В Вилюйском районе защищены права детей-сирот, получивших квартиры в аварийном доме. Мы неоднократно поднимали на республиканском и федеральном уровнях вопрос необходимости строительства перинатального центра, онкоцентра. Сегодня здание перинатального центра пущено в строй. Онкоцентр находится на контроле. И это только небольшая часть нашей работы за прошедшие годы.

— Что поменяется с перезагрузкой ОНФ на региональном уровне?

— Будут меняться методы работы, механизмы реализации проектов. И это нормально. Ведь прошли годы с основания ОНФ, надо соответствовать требованиям современности. Будем работать с новым главой, новым составом правительства республики по реализации наших предложений по национальным проектам и программам. Сегодня мы занимаемся формированием таких предложений. Будет обновлена структура, приняты кадровые решения в том числе в регионах. Но главная цель остается неизменной – помогать лидеру ОНФ, президенту страны В.В.Путину по обеспечению общественного контроля за исполнением майских указов. Эти документы ориентированы на повышение качества жизни людей. И ОНФ является отличным инструментом для поддержки людей с активной гражданской позицией, для внедрения социально значимых инициатив на региональном уровне.

— У нас тоже будут приняты кадровые решения?

— В конце этого месяца проведем заседание республиканского штаба, на котором пересмотрим работу регионального отделения по реализации 12 тематических площадок, соответствующих семи нацпроектам и пяти нацпрограммам, обозначенных в новом «майском указе» президента. Они будут посвящены следующим темам: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, а также цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. На этих площадках не будет ни руководителей, ни координаторов, как это было у нас раньше. Будут модераторы, по два-три, а может, где-то и по четыре человека. Площадки будут работать в открытом режиме с приглашением специалистов, экспертов и простых граждан. Осенью проведем региональную конференцию, на которой возможно будут приняты кадровые решения. Пока без конкретики.

— Говорим прорыв, подразумеваем новый майский указ В.В.Путина. Что нужно сделать, чтобы его осуществить в нашей республике?

— Нам нужно сформировать плановый подход к реализации целого комплекса мер в социально-экономической сфере республики. Первая задача касается наполнения бюджета. Деньги могут появиться от привлечения инвестиций, реализации промышленных проектов, расширения сегмента малого и среднего бизнеса и т.д. Нужны меры в налоговой сфере, это касается и деятельности в республике недропользователей, и поддержки сельхозпроизводителей. Вы посмотрите на Южную Якутию, где люди не чувствуют отдачи от работы супермонопольных промышленных предприятий, где уровень жизни гораздо хуже чем в Якутске. Необходимо создать комфортные условия в целом для населения, чтобы жизнь в республике стала привлекательной. В дальнейшем мы будет вносить предложения в адрес федеральных властей по вопросам принятия комплекса мер по социально-экономическому развитию региона. Необходимо, чтобы вопросы Якутии, всего Дальнего Востока решались в приоритетном порядке.

— Основная идея, с которой вы идете на праймериз?

— Я как руководитель регионального исполкома Народного фронта, основным направлением деятельности которого является контроль выполнения указов президента Российской Федерации, иду на выборы главы Якутии с целью объединить людей, чтобы они поверили в свои силы. Выборы такого уровня — это уникальная возможность объединить потенциал общества для решения конкретных задач, стоящих сегодня перед нашей республикой, выработать по итогам выборной компании совместную обновленную программу социально-экономического развития региона.

— Как вы оцениваете силы участников праймериз – кандидатов на пост главы Якутии?

— Все участники праймериз достойные люди, патриоты своей страны, республики. Профессионализм Айсена НИКОЛАЕВА позволяет ему успешно руководить регионом. Опыт его работы на уровне города Якутска, который сегодня очень динамично развивается, показал его организаторский талант, высокий лидерский потенциал. Александра СУСОЕВА знаю, как молодежного профсоюзного лидера, позитивного человека. Уверен, опыт участия в этих выборах позволит ему по-новому взглянуть на прежние проблемы в своей сфере. Не секрет, что сегодня в республике происходит обновление региональной политической элиты. И в этом плане предстоящий праймериз приобретает особое значение, в том числе с точки зрения детального обсуждения важных проблем региона. Как участники предварительного партийного голосования мы находимся на равных позициях, и каждый будет идти к своей победе, осознавая, что за ним стоят его избиратели, и что от результата выборов в сентябре будет зависеть будущее республики.

СПРАВКА:

Валерий Алексеевич Лютый, родился 17 июля 1962 года г.р. в г.Шахты Ростовской области, окончил Жатайскую среднюю школу, Якутское командное речное училище. Работал рулевым мотористом, экспедитором ОМТС Жатайского судостроительного-судоремонтного завода ЛОРП, инструктором организационного отдела Ярославского районного комитета ВЛКСМ г.Якутска, председателем Ярославского районного комитета ДОСААФ г.Якутска, директором ООО «Сахазолотострой», индивидуальный предприниматель, с 2014 г. руководитель Регионального исполкома ОНФ в Республике Саха (Якутия). Участник боевых действий в Афганистане. Имеет тяжелое ранение. Награжден медалью «За отвагу», грамотой Верховного Совета СССР, Благодарственным письмом Президента РФ В.В.Путина 2018 г., Знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть». Беспартийный.