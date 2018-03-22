Валерий Лютый об итогах выборов президента России

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Якутии и председатель республиканского отделения Общества ветеранов Афганистана Валерий Лютый поделился своими выводами по итогам выборов президента Российской Федерации:

«Во-первых, в Якутии не был применен административный ресурс. Потому что главное обеспечить не высокие проценты, а честные выборы – гарантировать соблюдение прав и законных интересов избирателей. И результаты голосования на территории Якутии свидетельствуют о легитимности выборов. Рекордное количество голосов избирателей России за Владимира Путина, говорит о том самом единстве народа, который выбирает действующий курс развития страны и доверяет своему лидеру.

Во-вторых, хочу обратить внимание на отсутствие популизма у нашего лидера. Владимир Путин – это человек, который доказал слова делами. Правда лежит на поверхности. То, как качественно меняется жизнь хорошо видно на примере территорий, как столицы, так и небольших поселений. Жить стало лучше, это чувствуется и видно на контрасте в сравнении с относительной давностью в 10-20 лет и «недавностью» в 3-5 лет.

И в-третьих. Мы встречаемся с гражданами, каждый из которых озвучивает свои проблемы. Как правило, они связанны с жилищными условиями, ЖКХ и получением социальной помощи. Безусловно, такие проблемы есть и президент о них знает. Социальное расстояние по доходам, борьба с бедностью — об этом и говорил Путин, что решив основные задачи, особое внимание будет направлено на поднятие экономики и благосостояния россиян. Для этого нужен технологический прорыв в экономике.

Наш Общероссийский народный фронт обеспечивает общественный контроль, мониторинг качества и сроков выполнения указов президента России в регионах. Несмотря на отдельные недостатки о которых говорит ОНФ, можно констатировать, что Якутия лидирует в реализации «майских» указов. Также Якутия хорошо справилась с программой переселения из аварийного жилья. За пять лет построено 430 тысяч квадратов нового жилья. Более 29 тысяч граждан, которые ранее жили в разваливающихся деревянных домах, получили новые благоустроенные комфортные квартиры. Даже в условиях кризиса Россия не свернула эту программу, хотя она требует сверхвливаний. Экономика постепенно налаживается, но, объективно говоря, сегодня тоже не лучшие времена. И при этом социальные программы не сворачиваются, а наоборот наращиваются. Буквально недавно были приняты новые меры господдержки для семей с детьми.

В предвыборный период была оголтелая и порой лживая антипропаганда, спекуляции на больных точках нашей страны. Но даже те, кому сейчас нелегко понимают, что несмотря на бытовые проблемы, есть высокое понятие – Родина.

Наш народ знает, что есть благополучие в отдельно взятом доме и благополучие всей страны. А кому доверить страну? Люди понимают, что выбирают Президента, который отвечает не только за их личный комфорт и достаток. Они выбирали Верховного Главнокомандующего, который отвечает за суверенность государства и национальную безопасность России!»