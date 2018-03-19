Валентина Романова — Чыскыырай: Я экспериментирую всю жизнь

Не так давно известная якутская певица Валентина Романова — Чыскыырай стала лауреатом на международном театральном фестивале. Накануне очередного конкурса постановок она рассказала ЯСИА о том, как восприняли моноспектакль с ней в главной роли в Якутии, России и Молдавии.

– Валентина, всегда ли вы увлекались пением?

– Я – ребенок сцены. С детства пела на разных самодеятельных концертах у себя в деревне Мындагай Чурапчинского улуса. Мои предки по линии отца тоже пели. Генетика здесь очень важна. Даже если вы в детстве не занимались пением, то способность проявится в более позднем возрасте, потому что начинают работать гены.

– Что насчет вашей семьи? Вы передали свои творческие гены детям?

– Моя семья меня полностью поддерживает. Мужа я нашла в процессе именно творческой жизни, его брат играет на бас-гитаре, с которым мы иногда вместе выступаем. Дочь тоже иногда поет, для этого ее приходится очень долго уговаривать. Она выбрала другой путь – сейчас учится на переводчика, пошла по стопам прадеда Валентина Яловецкого.

– Ваш стиль постоянно меняется. Раньше вы чаще пели в духе джаза и рока, а теперь немного «успокоились». С чем это связано?

– Я экспериментирую всю жизнь. Изменения – часть моего творчества. Хотя, возможно, это и возрастное. Иногда скучаю по прежним временам, но когда выступаю с музыкантами, я еще могу «похулиганить»!

– Расскажите о вашем недавнем участии в международном фестивале камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест.Рампа.Ру»? Как вы попали на событие такого уровня?

– Началось все с моей мечты о моноспектакле. 20 лет назад мы с режиссером Александром Титигировым встретились однажды в старом строительном клубе, задумали сделать что-нибудь вместе и заложили нашу мысленную капсулу времени, так сказать, послали нашу идею в космос. Так получилось, что наша мечта превратилась в совместный музыкальный моноспектакль. И я поняла, что, наконец, созрела. Весной 2016 года состоялась премьера спектакля «Котобун» в Якутске, которая прошла очень успешно. Позже мы отправили видеозапись постановки театральному критику Нине Мазур, ей очень понравилось. Она и пригласила нас на молдавский фестиваль.

– Каково было выступать на сцене перед тысячами иностранных зрителей?

– Это был фестиваль-лаборатория: все критики приходят и советуют, указывают, что вы делаете правильно или неправильно. Нам не сделали ни одного замечания. С одной стороны, это настораживает, потому что из-за этого можно легко расслабиться и упустить что-нибудь. С другой – безусловно, это очень приятно. После спектакля все меня обнимали и целовали!

– Как вы думаете, в чем главное отличие вашей постановки от постановок других театров на фестивале?

– Многие подходили и говорили, что мы не теряем свои корни. Все-таки я пела на якутском языке. Был страх, что меня никто не поймет. Но язык музыки общий для всех. Музыка идет изнутри, в песне — моя энергетика, которая помогла мне хорошо выступить.

– Вы еще приняли участие в фестивале тюркоязычных театров в Казани. Чем отличались реакции разных аудитории на ваше выступление?

– Знаете, никакой разницы не было. В Якутске, Казани, Молдавии зрители одинаково затаивали дыхание во время спектакля, я слышала, как люди шмыгали носом. Волновалась, что раскусят, что я непрофессиональная актриса. В итоге о моих актерских способностях никто даже не сомневался!

– Расскажите, а о чем ваш спектакль? Отражает ли он ваш собственный внутренний мир?

– Он об одинокой женщине, которая постарела и стала никому не нужна. Это с одной стороны. С другой – творчество хочет вырваться из человека и рассказать все, но ему мешает закрытая клетка. В мыслях главная героиня хочет полететь и освободиться, но не может. Каждый поймет конец спектакля по-своему. Все мы одиноки, и я тоже. Но для меня спектакль имеет хороший финал: душа все-таки обретает свободу.

– Вы собираетесь снова показать свой моноспектакль в Якутске. Увидит ли его наш зритель таким же или есть какие-то изменения?

– Да, показ будет 30 марта. Это режиссерская постановка. Костюмы, музыка, все останется таким, каким было. Это же наше дите, как мы изменим своего ребенка?

– Что будет дальше?

– Театр эстрады впервые будет участвовать в республиканском театральном фестивале «САТА» в Нюрбе с 24 по 28 марта. Сейчас я волнуюсь даже больше, чем перед ранними фестивалями, ведь там будут участовать очень сильные театры. Волнение на самом деле не уходит никогда, это обязательная часть моей работы. Новых спектаклей мы не планируем.