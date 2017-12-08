Валентина Романова-Чыскыырай стала лауреатом международного фестиваля

Заслуженная артистка Якутии Валентина Романова — Чыскыырай успешно выступила на международном фестивале «Молдфест.Рампа.Ру» в Молдавии. Певица стала лауреатом конкурса, выступив с моноспектаклем «Котобун» («Лечу»).

Валентина Романова — Чыскыырай произвела фурор на IX Международном театральном фестивале камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест.рампа.ру». Она представила моноспектакль по пьесе Зои Поповой «Көтөбүн». Вместе с ней Якутию представлять поехали режиссёр постановки Александр Титигоров и замдиректора государственного театра эстрады РС (Я) Татьяна Чаранская.

Фестиваль проводится государственным молодежным драматическим театром «С улицы Роз» при поддержке фонда гуманитарного сотрудничества государств, фонда «Русский мир» и министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова.

«После спектакля все стали интересоваться Якутией. Президент фестиваля сказал, что теперь для него наша республика, в первую очередь, — это театр эстрады», – прокомментировала Чаранская.

Валентина Романова-Чыскыырай известна широкой публике как артистка оригинального жанра, голосовых импровизаций, исполняющая композиции в жанре этно. Также она талантливая актриса. В данный момент на телеканалах НВК «Саха» и Саха 24 идёт сериал «Ааспыт ааспат амтана» с её участием.