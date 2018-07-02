В Зырянке на День речника приплыл «Нептун»

День работников морского и речного флота россияне отмечают 1 июля. Для жителей Зырянки этот праздник имеет особое значение — очень много семей так или иначе связаны с речным флотом.

Несмотря на то, что большинство речников находятся сейчас в навигации, на центральной площади Зырянки работниками культуры для жителей и гостей района было организовано праздничное мероприятие. Многие зырянцы пришли на праздник в тельняшках и прочих атрибутах, связанных с речным флотом.

Главным на празднике был Царь Нептун, который приплыл на праздник вместе со своей свитой на моторной лодке под звуки знаменитого саундтрека из кинофильма «Пираты Карибского моря».

Со сцены дарили свои номера зырянцам артисты художественной самодеятельности, работники культуры и воспитанники Школы искусств. А после концерта на площади была организована праздничная дискотека.