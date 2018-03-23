В зоопарке «Орто-Дойду» вышли из спячки бурые медведи Пуги и Маша

22 марта в Республиканском зоопарке «Орто-Дойду» из зимней спячки вышли бурые медведи Пуги и Маша. Этой весной по сравнению с прошлой, со слов заведующей сектора млекопитающих и крупных хищных животных Кузьминой Оксаны Петровны, бурые «засони» проспали на две недели больше.

Лохматые питомцы чувствуют себя после зимней спячки, а залегли они 22 ноября, просто великолепно о чём говорят упитанные бока, исходящий своеобразный блеск шерсти и ряд других положительных факторов.

Параллельно в диком животном мире косолапые так же пробуждаются после долгой холодной зимы и будут лежать в берлогах до тех пор пока не сойдёт снег, дабы не оставлять свои следы во избежание стать добычей тем же серым голодным волкам.

У дикой природы свои законы, а мохнатым питомцам «Орто-Дойду» Пуги и Маши пожелаем зверского аппетита, крепкого здоровья, и отличного расположения медвежьего духа!



Для справки: медведю Пуги 22 года, медведице Маше 9 лет, и если средняя продолжительность бурого медведя в дикой природе составляет 20-30 лет, то в неволе медведи живут 47-50 лет.»

На фото: Заведующая сектора млекопитающих и крупных хищных животных Кузьмина Оксана Петровна со своими питомцами.