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13 декабря 2017, 9:30
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В жизни всегда есть место подвигу!

12 декабря, в День Конституции РФ в читальном зале библиотеки «Три Д» состоялся финальный этап конкурса чтецов под названием «В жизни всегда есть место подвигу!», посвященный сохранению памяти имени Володи Губина, который ценой своей жизни спас четверых детей. Его именем названа улица Губина, административный округ, предприятия и учреждения.

В окружном конкурсе приняли участие победители и призеры отборочных туров школ Губинского округа.

Мероприятие открыла заведующая библиотеки «Три Д» Розалия Герасимова, которая представила презентацию об истории героического поступка Володи Губина и выступила Нина Готовцева, которая была очевидцем героического поступка Володи Губина, ее рассказ тронул сердца всех присутствующих. После напутствий приглашенных гостей, юные чтецы с волнением готовились к своим выступлениям. Все участники конкурса серьезно подготовились, блестяще выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения. Бесценный подбор стихотворений о подвиге простого человека, чудесное исполнение их юными чтецами покорили всех гостей мероприятия искренностью, неподдельным чувством гордости к поступкам каждого выбранного героя.

 

При подведении итогов жюри пришлось нелегко. После длительного обсуждения жюри огласило результаты, всем юным чтецам были вручены дипломы, сертификаты и специальные призы от Управления Губинского округа и Женсовета округа.

Победители среди 1-4 классов:

1 место — Вика Коваленко, ученица 1 «а» класса СОШ №33 имени Л.А. Колосовой;

2 место – Ани Ксенофонтова, ученица 3 «б» класса СОШ №33 имени Л.А. Колосовой;

3 место — Настя Тихомирова, ученица 4 «б» класса и Глеб Шульгин, ученик 3 «а» класса, СОШ №33 имени Л.А. Колосовой.

Победители среди 5-8 классов:

1 место — Вероника Брызгалова, ученица 6 «д» класса СОШ №21;

2 место — Никита Герасименко, ученик 5 «д» класса СОШ №21;

3 место — Илья Сухарев, ученик 7 «б» класса СОШ №33 имени Л.А. Колосовой.

Победители среди 9-11 классов:

1 место – Катя Адамчук, ученица 11 «а» класса СОШ №21;

2 место – Наташа Ващинская, ученица 9 «в» класса СОШ №21.

Управление Губинского округа выражает благодарность сотрудникам библиотеки «Три Д» за организацию и проведение окружного конкурса юных чтецов.

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