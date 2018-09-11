В Жиганском районе сотрудникам аптеки не платили зарплату

Прокуратура Жиганского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Жиганская аптека», в ходе которой установлено, что предприятие в установленный срок не выплатило заработную плату 14 работникам в сумме более 340 000 рублей.

В целях защиты трудовых прав работников, прокуратурой района в отношении директора МУП «Жиганская аптека» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к ответственности в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

По всем выявленным нарушениям в адрес директора предприятия внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, заработная плата работникам выплачена в полном объеме, их права восстановлены.