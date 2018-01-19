В ЖДЯ расскажут об условиях перевозки в связи с введением единого тарифа

Состоится совещание с грузополучателями и грузоотправителями республики по введению единого тарифа на перевозку грузов.
Акционерная компания «Железные дороги Якутии» 22 января в 16.00 проведет совещание с грузополучателями и грузоотправителями Республики Саха (Якутия), посвященное деятельности АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и вопросам введения единого тарифа на перевозку грузов с использованием двух инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования РЖД и ЖДЯ.
В совещание примут участие представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), ответственные работники АО «АК «ЖДЯ».
Повестка совещания:
- О деятельности АО «АК «ЖДЯ» за 2017 год и основных направлениях развития в 2018 году (Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Шимохин В.В.);
- Об условиях перевозки грузов в связи с введением единого тарифа на перевозку грузов. (Заместитель генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Кондратов Д.В.)
Совещание состоится по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д.22, 7 этаж, конференц-зал.
Приглашаем грузополучателей и грузоотправителей принять участие в работе совещания.
Во всем вопросам можно обращаться по эл. адресу: info_yakutsk@rw-y.ru или тел. (4112) 42-41-32, 42-51-06, 8 914 275 14 72 Ефремова Людмила Алексеевна, начальник отдела маркетинга и договорной работы АО «АК «ЖДЯ»comments powered by HyperComments