В ЖДЯ расскажут об условиях перевозки в связи с введением единого тарифа

Состоится совещание с грузополучателями и грузоотправителями республики по введению единого тарифа на перевозку грузов. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» 22 января в 16.00 проведет совещание с грузополучателями и грузоотправителями Республики Саха (Якутия), посвященное деятельности АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и вопросам введения единого тарифа на перевозку грузов с использованием двух инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования РЖД и ЖДЯ. В совещание примут участие представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), ответственные работники АО «АК «ЖДЯ». Повестка совещания: О деятельности АО «АК «ЖДЯ» за 2017 год и основных направлениях развития в 2018 году (Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Шимохин В.В.); Об условиях перевозки грузов в связи с введением единого тарифа на перевозку грузов. (Заместитель генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Кондратов Д.В.) Совещание состоится по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д.22, 7 этаж, конференц-зал. Приглашаем грузополучателей и грузоотправителей принять участие в работе совещания. Во всем вопросам можно обращаться по эл. адресу: info_yakutsk@rw-y.ru или тел. (4112) 42-41-32, 42-51-06, 8 914 275 14 72 Ефремова Людмила Алексеевна, начальник отдела маркетинга и договорной работы АО «АК «ЖДЯ» comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82