В ЖДЯ провели семинар по охране труда

2 марта для руководителей структурных подразделений Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» состоялся семинар-совещание по охране труда.

Семинар провели специалисты отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии Акционерной компании «Железные дороги Якутии» с руководителями структурных подразделений и лицами, ответственными по охране труда в этих же подразделениях.

На занятиях прорабатывался один из методов контроля за соблюдением надлежащего уровня обеспечения охраны труда: система трехступенчатого контроля по охране труда на объектах компании. Трехступенчатый контроль по охране труда – это система мониторинга, состоящая из трех уровней (ступеней), позволяющая осуществлять непрерывное наблюдение за качеством охраны труда, обеспечением требований к безопасности рабочих мест, условиями трудовой деятельности работников, профилактике несчастных случаев.

Так же был затронут вопрос о работе подрядных организаций на территории компании и требования охраны труда к работникам данных организаций, как к подрядным и субподрядным организациям, представляющих свои услуги по гражданско-правовым отношениям.

На семинаре обсуждались результаты прошедшей специальной оценки условий труда на рабочих местах в подразделениях компании. Работниками внесены конструктивные предложения для проведения оценки условий труда в будущем.

Не остался без внимания вопрос о качестве приобретаемой специальной одежды и обуви. После полуторачасового обсуждения важных для персонала компании вопросов, были предложены и приняты варианты улучшения условий охраны труда работников компании.