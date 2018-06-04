В «ЖДЯ» отметили День защиты детей спортивным праздником

Спортивным праздником «Мама, папа, я – спортивная семья» в субботу Акционерная компания «Железные дороги Якутии» отметила День защиты детей.

В субботу в спортивном комплексе «Металлург» в Алдане компания «Железные дороги Якутии» провела соревнования спортивных семей «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященные Дню защиты детей.

За титул самой спортивной семьи боролись четыре команды: «Камета» (семья Широковых) от службы пути, «Смешарики» (семья Якуповых) от Инженерного корпуса, «Локомотив» (семья Хабибулиных), представляющая локомотивную службу и «Капитошки» (семья Шаходиных) от службы перевозок.

На открытии соревнований с приветственным словом выступила председатель профсоюзной организации ЖДЯ Наталья Онофрийчук. Она отметила важность проведения совместных спортивных мероприятий, которые еще больше объединяют семьи, приобщают подрастающее поколение к спорту, развивают командных дух и чувство взаимопомощи.

Соревнование состояло из десяти этапов. Самым первым испытанием стало представление команд. Затем участники сразились в скорости, ловкости, показали чудеса сноровки и физической подготовки в следующих видах: быстрые ноги, космические полеты, папамамабиль, бег с пролезанием под барьерами, эстафета с баскетбольными мячами, метание теннисных мячей в висящий обруч, пролезание сквозь обручи, посадка картошки и бег с бадминтонной ракеткой с воздушным шариком.

Прохождение этапов оценивала главный судья соревнований Киселева Людмила Юрьевна, тренер детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ) г.Алдан.

Все без исключения, и участники соревнований, и болельщики получили заряд положительной энергии, бодрости и веселья. Это получился настоящий спортивный праздник.

По итогам всех состязаний места распределились следующим образом:

1 место заняла семья Широковых (команда службы пути «Камета»), которая, к слову, уже второй год подряд становится победителем. 2 место, как и в прошлом году, заняла семья Якуповых (Инженерный корпус, команда «Смешарики»). Почетное 3 место досталось семье Хабибулиных, представляющих локомотивную службу ( «Локомотив») и 4 место — семья Шаходиных (команды «Капитошки», служба перевозок).

Победители и призеры были награждены Грамотами, сертификатами номиналом 2000, 1500, 1000 рублей каждому участнику семьи за 1, 2 и 3 места соответственно.

Всем детям вручили сладкие подарки.