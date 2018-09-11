В Жатае спасатели-водолазы извлекли из реки автомашину с двумя погибшими

Поздно вечером, 10 сентября, на пульт дежурного Службы Спасения Якутии поступил вызов с полиции, что в п.г.т. Жатай (район Захаровка), утонула автомашина с двумя пассажирами внутри.

Оперативная дежурная группа спасателей ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» выехала на место происшествия, по прибытию выяснилось, что три молодых человека решили отдохнуть на берегу р. Лена сидя в припаркованной автомашине, вследствие неосторожных действий машина съехала с береговой линии в воду, что повлекло две смерти. В связи с полным погружением автомобиля спасатели Аэромобильного ПСП направили запрос на привлечение к поисковым работам Водолазное поисково-спасательное подразделение Службы спасения Якутии.

Сегодня, в 10 утра спасатели-водолазы из реки извлекли автомашину с двумя погибшими внутри и передали их сотрудникам полиции.