В Жатае пройдет апробация экспериментальной мусоросжигательной установки

15 февраля в Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) состоялось подписание трехстороннего соглашения о апробации мусоросжигательной установки ООО «Эко-Энергия» на территории Жатая.

Заключение соглашения состоялось между Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я), ГО «Жатай» и ООО «Эко-Энергия», в рамках которого с 1 марта 2018 года планируется запустить экспериментальную эксплуатацию данной установки.

«По всей стране проводится реформа в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Проблема с мусором стоит достаточно остро. В республике насчитывается порядка 470 свалок. Необходимо создать соответствующую инфраструктуру для сбора, утилизации, обезвреживания отходов. Считаю, у данного проекта есть хорошая перспектива. В случае эффективной апробации, будем работать над тиражированием эксплуатации данной установки», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Данил Саввинов.

Разработка опытно-экспериментальной компании «Эко-Энергия» представляет собой емкость, в которую загружаются различные виды отходов: пищевые и бытовые отходы, пластик, стекло, дерево, металл. Затем под воздействием высоких температур происходит их обезвреживание.

Глава ГО «Жатай» Анатолий Кистенев отметил, что установка требует доработки по автоматизации процесса загрузки мусора. В настоящее время загрузка мусора происходит вручную. Планируется встреча с технологами Жатайского завода металлоконструкций, чтобы привлечь их для решения автоматизации процесса. А также необходимо проработать организационные моменты, в части определения соответствующей площадки для сбора и накопления мусора.

По словам разработчиков, образец установки, который планируется апробировать в Жатае, является лабораторным. Для доработки на промышленную эксплуатацию требуется значительное финансирование.

«Главная цель апробации – получение государственной экологической экспертизы. В период экспериментальной эксплуатации планируем привлечь экспертное сообщество для оценки. В дальнейшем, поступившие замечания планируем учесть в готовой конструкции. По существующему патенту изготовить модернизацию установки с дополнениями и изменениями необходимы финансовые средства», — отметил руководитель «Эко-Энергии» Андрей Хиль.

В свою очередь руководитель департамента коммунального комплекса и энергоэффективности министерства Виктор Романов рассказал, что проект по внедрению установки планируется включить в «дорожную карту» по развитию местного производства. Производство установки предполагается организовать на базе Жатайского судоремонтного завода

В ближайшее время будет создан Фонд по развитию местного производства, в рамках которого предполагается обеспечить поддержку проектам.

Кроме того, разработкой ООО «Эко-Энергии» уже заинтересовались региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, в частности регоператор в Южной зоне – МУП «Переработчик». В случае успешной опытной эксплуатации установки и получения необходимой сертификации, источники финансирования могут появиться в инвестиционных программах регоператоров.