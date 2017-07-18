В Жатае не могут найти пропавшего мужчину. Родственники просят о помощи

В Жатае пропал 48-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Его разыскивают почти неделю. Родственники просят неравнодушных граждан подключиться к поискам.

«Просим помочь волонтеров в розыске. Помогите найти очень доброго, хорошего человека. Сейчас важно не терять надежды», – рассказали News.Ykt.Ru родственники мужчины.

Валерий Суханов пропал 12 июля в районе Захаровки в поселке Жатай. По словам родственников, наступило обострение болезни.

«Он топтался на одном месте, стоял во дворе. Потом ушел через заднюю калитку в неизвестном направлении», – сообщила собеседница редакции.

Мужчина живет в доме с пожилыми родителями. Мать в этот момент находилась в теплице и не заметила сына, отец был на работе.

Пропавшему на вид 50 лет, худощавый, глаза голубые. Был одет в темно-синие спортивные брюки, летние тапочки, по пояс раздет. Страдает потерей памяти, нарушена координация движений. В последний раз его видели 14 июля в районе теплиц корейского фермера.

Родственники просят звонить по телефону 8-914-232-62-47.

Валерий Суханов – чемпион России по пауэрлифтингу. Ушел из спорта после полученной травмы.