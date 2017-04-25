В Жархане на конкурсе самодеятельности продемонстрировали исконные движения мужчин

20 апреля в селе Жархан Сунтарского улуса состоялся ставший культурной традицией межнаслежный конкурс художественной самодеятельности «Творческие поездки». Сельчане обычно с волнением ожидают выезда жюри из райцентра, в данном случае участников самого массового выступления особенно вдохновило то, что в качестве члена жюри почетным гостем был глава муниципального района «Сунтарский улус» ГРИГОРЬЕВ А.В. В составе жюри были специалист управления культуры и духовности улуса Н.А. ЕГОРОВА, работник Сунтарского Центра детского творчества Н.И. СИДОРОВА, директор Сунтарской школы искусств А.К. СТЕПАНОВ.

Хозяева встретили гостей по старинному обычаю: угостили оладьями под «шубой», славили их благословениями и благопожеланиями. И вот открывается занавес – и долгожданный концерт начался гимном улуса, после чего каждый номер был представлен в качестве представления на слайде. Зрителей покорил подход сельчан к данному мероприятию: ни один сельчанин не остался в стороне. Это был настоящий показатель единодушия и активной позиции, желания всегда быть на первых позициях, недаром сам глава наслега Алексей СЕДАЛИЩЕВ солировал на сцене, а малыши лихо выступили со скороговоркой. Думается, что выступление жарханцев могло быть оценено достаточно высокими баллами.

Концерт состоял из двух блоков: 1 – фольклор, 2 – эстрада; а одним из оригинальных и привлекательных особенностей было то, что были исполнены образцы исконных движений мужчин («Эр киһи төрүт хамсаныылара»).

В завершение мероприятия начальник управления культуры улуса Мария КОБЕЛЬЯНОВА поделилась впечатлениями и пожеланиями; глава улуса Анатолий Григорьев отметил хорошую подготовленность населения к смотру и призвал так же сплоченно работать в дальнейшем, пожелал всем жителям и их семьям благополучия, счастья и процветания.

Источник: Пресс-служба администрации Сунтарского улуса.