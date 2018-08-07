В заведениях общепита Якутска участились кражи

На днях оперативниками 1 отдела полиции г. Якутска по факту кражи сотового телефона задержан ранее судимый по ч.1 ст. 158 УК РФ, 43-летний уроженец Олекминского района.

В обеденное время гражданин находился в одном из кафе города. С собой он носил барсетку, в которой находился сотовый телефон. Заказав себе ланч мужчина оставил на столе поднос с едой и барсетку, а сам отлучился в туалет. В это время в кафе зашел гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Увидев оставленные на столе вещи, он похитил барсетку и покинул заведение.

Общая сумма ущерба составила 11 000 рублей. Похищенное изъято.

Похожая ситуация случилась в одном из баров города, где молодая девушка проводила свободное время вместе со своими подругами. В процессе отдыха она оставила свой сотовый телефон и вышла на улицу покурить. Оставленный телефон заметил сидевший рядом молодой человек и, воспользовавшись моментом, похитил его.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска третьего отдела полиции г. Якутска злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Общая сумма ущерба составила 5800 рублей. Похищенное изъято.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.