В заречной группе улусов планируется масштабное переключение

Персонал Центральных электрических сетей в рамках реализации проекта по строительству заходов линий электропередачи на подстанцию «Майя» проводят комплексное опробование вновь вводимой линии КВЛ 110 кВ «Майя – Табага II цепь».

В связи с масштабом проводимых работ 12 декабря в Заречной группе улусов в с 12 до 13 часов планируется плановое кратковременное ограничение электроснабжения для необходимых оперативных переключений.

«Данный проект очень важен для жителей нашей республики, он позволит присоединить Центральный энергорайон Якутии к Объединенной энергосистеме Востока, и тем самым, значительно повысит надежность энергоснабжения. Просим жителей Заречной группы улусов отнестись к данным кратковременным неудобствам, без которых обойтись невозможно, с пониманием», – прокомментировал главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.