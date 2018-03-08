В Зале Республики названы имена лучших женщин Якутии

Накануне Международного женского дня, 7 марта, в Зале Республики в ходе традиционной встречи главы Якутии Егора Борисова с многодетными матерями и женщинами – лидерами названы имена лучших женщин республики.

Министр по делам молодёжи и семейной политики Якутии Афанасий Владимиров подчеркнул, что республика гордится женщинами — общественными деятелями и яркими политиками, руководителями, предпринимателями, теми, кто стоит на охране здоровья и службе безопасности, учит детей и творит прекрасное.

По данным министра, сегодня в Якутии проживает более 495 тыс. представителей прекрасной половины человечества, что составляет более 51,5% населения республики. Он подчеркнул, что женщины северной республики с честью справляются с любой работой.

Среди женщин Якутии есть даже свой Герой труда Российской Федерации. Это руководитель Хангаласского лесничества Варвара Устинова, удостоенная этого высокого звания в 2017 году за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Кроме того, в республике из 73 Героев Социалистического труда 11 являются женщинами.

В Год содействия занятости в Якутии особые слова благодарностей прозвучали в адрес предпринимателей России, вспомнили Любовь Константиновну Ильчук, которая была одной из лучших предпринимателей Якутии, а возглавляемое ею ателье «Силуэт» было лучшим на Дальнем Востоке. «И сегодня многие, следуя её примеру, успешно трудятся в предпринимательстве. Это Флида Габбасова, генеральный директор ООО «Айгуль», Валентина Атласова, хозяйка культурно-этнографического центра «Чочур Муран», Виолетта Сантуева из ассоциации бытового обслуживания Якутска, Ольга Григорьева, «Камелек» и Анна Маттерн из Якутска, Антонина Ультузуева из Алданского района, Изабелла Трифонова из Мегино-Кангаласского улуса, Нина Герасимова и Ванда Никифорова из Таттинского улуса, Агафья Попова из Чурапчинского улуса, Валентина Андросова из Эвено-Бытантайского улуса и многие другие», – сказал министр.

По данным Владимирова, 1 112 женщин возглавляют крестьянские (фермерские) хозяйства, а это каждое пятое хозяйство республики. Среди них 128 женщин являются обладателями грантов Главы РС(Я). «Мы отмечаем передовые хозяйства, возглавляемые женщинами Таисией Десяткиной – СХПК «Тумул», Марией Николаевой, МУП «Оленёкский», Анастасией Кырбасовой – главой крестьянского хозяйства из Вилюйского улуса, Аксиньей Левиной – главой КХ «Ворошилов» Кобяйского улуса, Еленой Тутукаровой – главой СПХ «1-й Кулятский наслег» Вилюйского улуса и многие другие хозяйства», – добавил докладчик.

Гордостью и примером для молодёжи Афанасий Владимиров назвал Прасковью Павловну Фёдорову, первую женщину-директора, более 30 лет возглавлявшую совхоз «Хатасский», кавалера ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ленина, ордена «Полярная звезда», Сутакову Аграфену Егоровну, мать-героиню, доярку кооператива «Бетюньский» Амгинского улуса, кавалера Ордена «За Заслуги перед Отечеством».

Министр отметил неоценимую роль Комитета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте Республики Саха (Якутия) в лице первого председателя Анастасии Божедоновой. Вспомнил женщин, стоявших у истоков становления государственной семейной политики: Альбину Поисееву, Елену Алексееву, Валентину Кириллину, Александру Тихонову, Раису Антонову, Варвару Прокопьеву, Лену Иванову, Татьяну Мостахову и, конечно, Николаеву Светлану Ефимовну.

Министр отметил, что помимо ответственной работы на производстве и в учреждениях, домашнего труда, женщины Якутии находят в себе силы активно участвовать в общественной и политической жизни республики. Сегодня Союз женских организаций РС(Я), председателем которого является Анжелика Андреева, является основной общественной силой в организации работы среди женщин. Союз объединяет более 330 наслежных женских советов, 145 клуба по интересам, 25 республиканских женских общественных объединений различной направленности.

«Большую роль в укреплении института семьи вносит Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России», возглавляемое Прасковьей Борисовой. В поддержку многодетных семей Якутска весомый вклад вносит «Союз многодетных семей г.Якутска», председатель которого является Римма Горохова. Сопровождение и методическую помощь приемным семьям проводит Ассоциация приемных семей Якутии под руководством Надежды Корякиной. Якутское региональное отделение Национального общественного комитета «Российская семья» под председательством Марии Прокопьевой продолжает научно-просветительскую работу по пропаганде семейных ценностей», – сообщил министр.

Афанасий Владимиров отметил, что активная жизненная позиция, высокий личностный потенциал, энергия этих женщин служат примером для подрастающего поколения.