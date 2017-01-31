В Закон о госбюджете-2017 внесены изменения

В ходе очередного заседания правительства Якутии, состоявшемся 31 января, члены кабинета министров рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

С основным докладом выступил министр финансов Якутии Валерий Жондоров. Он отметил, что общий объем доходов государственного бюджета республики увеличен на 250 млн. рублей, и составит по прогнозным показателям 165 млрд. 933 млн. 961 тысячу рублей.

Министр пояснил, что изменения, вносимые в доходную часть госбюджета региона, связаны с увеличением безвозмездных поступлений от негосударственных организаций. Полученные средства будут направлены на реализацию мероприятий Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2017 год по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы».

Говоря об общем объеме расходов госбюджета республики, Валерий Жондоров проинформировал, что он увеличен на 2 млрд. 658 млн. 512,7 тысяч рублей. Его размер остается в рамках предельного размера дефицита, установленного Бюджетным кодексом РФ, Комплексным планом мероприятий по оздоровлению государственных финансов РС(Я), утвержденным распоряжением Главы Республики Саха (Якутия), и Соглашениями, заключенными с Минфином РФ в рамках получения бюджетных кредитов.

Обменявшись мнениями, члены кабинета министров одобрили законопроект о внесении изменений в Закон о государственном бюджете Якутии на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)