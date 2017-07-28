В Южной Якутии проведены рейдовые мероприятия

С 14 по 21 июля 2017 г на территории Южной Якутии Министерством охраны природы РС(Я) совместно с Якутской природоохранной прокуратурой, Ленским территориальным управлением Росрыболовства, Департаментом по лесным отношениям РС(Я) проведены рейдовые плановые мероприятия в зоне деятельности предприятий золотодобывающей промышленности.

Рейдовыми мероприятиями на территории двух районов охвачено 24 месторождения 14 предприятий, осуществляющих добычу россыпного золота. На 10 участках горно-добычных работ, на которых осуществляют деятельность предприятия: ООО АС «Нимгеркан» руч. Нимгеркан, ООО «Прогресс» — ручьи Амбурдак и Перебуторный, ООО ЯЗДК «21 век» руч. Орто-Сала, ООО «Золото Сервис» руч. Амурский, ООО «Тимптон Золото» руч. Юбилейный, ООО «Зирдекс» руч. Колбочи, ПК АС «Новая» руч. Сыгынах, ООО «Пламя» ручьи Речной и Сильдигир, выявлены признаки административного правонарушения в сфере охраны водных объектов, использование лесов и правил охраны водных биологических ресурсов.

По данным признакам вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования, ответственность за которое предусмотрено статьями 8.13 «Нарушение правил охраны водных объектов» и 7.6 «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». Выданы представления на устранение выявленных нарушений.

За последние годы в ходе надзорных мероприятий выявлены системные нарушения в работе добывающих предприятий на территории Южной Якутии, в части несоблюдения условий водопользования, ненадлежащего содержания гидротехнических сооружений, низкого уровня осуществляемого производственного контроля. По итогам, которых лабораторные исследования установили негативное влияние деятельности добывающих предприятий на качество водных объектов, обусловленное поступлением сточных дренажных вод значительных концентраций взвешенных веществ и ионов металлов.

Информация о результатах рейдовых мероприятий будет доведена до администрации муниципальных образований, населения Алданского и Нерюнгринского районов.

Консолидированные контрольные мероприятия природоохранных органов показали высокую эффективность. Совместные рейдовые обследования территорий промышленного освоения будут продолжены и в дальнейшем на регулярной основе.